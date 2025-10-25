قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
برلمان

برلماني: مصر تتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية السلام بالمنطقة

النائب الدكتور عمر الغنيمي
النائب الدكتور عمر الغنيمي
فريدة محمد

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، أن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل القيام بدورها التاريخي في حماية السلام وصون الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن المقترح الذي طرحته الإدارة الأمريكية وتبنته قوى دولية عديدة لم يكن ليجد طريقه إلى التنفيذ لولا الجهود المصرية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر، وتهيئة المناخ لإنجاح مؤتمر شرم الشيخ الذي جمع قادة العالم على أرض السلام.

ولفت الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، في تصريح صحفي له اليوم، أن المشاركة الواسعة في مؤتمر شرم الشيخ تعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية، وقدرتها على التعامل مع القضايا المعقدة بعقلانية ومسؤولية، مؤكدًا أن الاستقبال الرفيع الذي حظي به الرئيس السيسي داخل الاتحاد الأوروبي جاء ترجمة مباشرة لتقدير العالم لمواقف مصر المتزنة ولسياستها التي أثبتت أن طريق السلام، رغم ما يكتنفه من صعوبات، هو الخيار الأنجح لتحقيق الأمن والتنمية.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن الموقف الأمريكي الراهن يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التحرك المصري، حيث تمارس واشنطن ضغوطًا مباشرة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تنفيذ بنود خطة السلام، استنادًا إلى ما أفرزته مخرجات مؤتمر شرم الشيخ من تفاهمات واقعية يمكن البناء عليها.

وأشار الدكتور عمر الغنيمي، إلى أن مصر لم تتوقف يومًا عن أداء واجبها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، فرغم أن معبر رفح مخصص أساسًا لعبور الأفراد، فإنها واصلت إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون انقطاع، في رسالة واضحة بأن التزامها الأخلاقي والإنساني فوق كل الحسابات السياسية.

السيسي الرئيس السيسي مصر البرلمان مجلس النواب

