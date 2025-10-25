برلماني: مصر تتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية السلام بالمنطقة

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، أن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل القيام بدورها التاريخي في حماية السلام وصون الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن المقترح الذي طرحته الإدارة الأمريكية وتبنته قوى دولية عديدة لم يكن ليجد طريقه إلى التنفيذ لولا الجهود المصرية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر، وتهيئة المناخ لإنجاح مؤتمر شرم الشيخ الذي جمع قادة العالم على أرض السلام.

ولفت الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، في تصريح صحفي له اليوم، أن المشاركة الواسعة في مؤتمر شرم الشيخ تعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية، وقدرتها على التعامل مع القضايا المعقدة بعقلانية ومسؤولية، مؤكدًا أن الاستقبال الرفيع الذي حظي به الرئيس السيسي داخل الاتحاد الأوروبي جاء ترجمة مباشرة لتقدير العالم لمواقف مصر المتزنة ولسياستها التي أثبتت أن طريق السلام، رغم ما يكتنفه من صعوبات، هو الخيار الأنجح لتحقيق الأمن والتنمية.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن الموقف الأمريكي الراهن يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التحرك المصري، حيث تمارس واشنطن ضغوطًا مباشرة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تنفيذ بنود خطة السلام، استنادًا إلى ما أفرزته مخرجات مؤتمر شرم الشيخ من تفاهمات واقعية يمكن البناء عليها.

وأشار الدكتور عمر الغنيمي، إلى أن مصر لم تتوقف يومًا عن أداء واجبها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، فرغم أن معبر رفح مخصص أساسًا لعبور الأفراد، فإنها واصلت إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون انقطاع، في رسالة واضحة بأن التزامها الأخلاقي والإنساني فوق كل الحسابات السياسية.