برلماني: الرئيس السيسي أعاد صياغة المشهد الدولي ومؤتمر شرم الشيخ جسّد الثقة العالمية في مصر

قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن ما تحقق في مؤتمر شرم الشيخ الأخير بمشاركة أغلب قادة العالم يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الاستقبال التاريخي للرئيس في الاتحاد الأوروبي لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لمسار ثابت من العمل السياسي المتزن والرؤية الواضحة التي تتبناها مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح غنيم، أن مقترح ترامب للسلام لم يكن ليحظى بقبول أو نقاش جاد لولا الجهود المصرية في تقريب وجهات النظر ودعم الحلول الواقعية التي تراعي حقوق الشعوب واستقرار المنطقة. 

وأكد أن مصر باتت شريكًا أساسيًا في كل مسار دولي يسعى للسلام، وهو ما جعل العالم يتعامل معها باعتبارها رمانة الميزان في الشرق الأوسط.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية استطاعت الموازنة بين الثوابت الوطنية والمبادئ الإنسانية، فبينما ترفض القاهرة أي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، فإنها في الوقت نفسه تعمل على حماية المدنيين عبر إدخال المساعدات الإنسانية من معبر رفح رغم كونه مخصصًا للأفراد فقط، ما يؤكد التزام مصر الأخلاقي والإنساني.

وشدد السعيد غنيم على أن سياسة الرئيس السيسي في إدارة الأزمات أصبحت نموذجًا عالميًا في الحكمة والقدرة على حفظ التوازن بين الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي، مشيرًا إلى أن مصر لا تبحث عن دور، لكنها تقوم بدورها التاريخي بضمير ووعي ومسئولية".

