الاتحاد: مصر قادت طريق السلام من شرم الشيخ.. والعالم أجمع يقدّر دور الرئيس السيسي

قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في إنجاح مقترح السلام الذي طُرح خلال مؤتمر شرم الشيخ كان محورياً واستثنائياً، موضحًا أن المؤتمر الذي شارك فيه أغلب قادة العالم مثّل نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية، وأكد أن القاهرة هي القلب النابض لصوت السلام العادل في المنطقة.

وأضاف "سيف"، في تصريحات صحفية اليوم، أن ما أعقب المؤتمر من استقبال تاريخي للرئيس السيسي داخل الاتحاد الأوروبي يعكس تقدير العالم كله للدور المصري المتوازن، الذي أثبت أن طريق السلام، رغم صعوبته، هو المسار الأنجح والأكثر واقعية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار سيف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس حالياً ضغوطاً حقيقية على حكومة نتنياهو من أجل الالتزام بمخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتنفيذ خطوات جادة في إطار خطة السلام الجديدة، مشيرًا إلى أن واشنطن باتت تدرك أن نجاح أي تسوية لن يتم دون الدور المصري الذي يحظى بثقة كل الأطراف.

وأوضح نائب رئيس حزب الاتحاد أن مصر تقوم بدور إنساني وسياسي متكامل، من خلال تنسيق عمليات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع المنظمات الدولية، لضمان وصولها إلى مستحقيها دون استغلال أو توجيه سياسي، وهو ما يؤكد التزام مصر بمسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد سيف أن جهود الرئيس السيسي في إحلال السلام بدأت منذ اليوم الأول، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مصلحة المواطن الفلسطيني هي الأساس، مشيرًا إلى أن القاهرة تبذل جهودًا متواصلة لحلحلة الأزمة وتهيئة الأجواء للحوار بين الأطراف كافة.

واختتم نائب رئيس حزب الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن استقبال مصر للمرضى الفلسطينيين وعلاجهم في مستشفياتها يجسد البعد الإنساني العميق في السياسة المصرية، ويعكس قيمة التضامن الحقيقي الذي يجمع الشعبين المصري والفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل بوابة الأمل ومركز الاتزان في كل أزمات المنطقة.