قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الفيلم المصري المستعمرة يحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
تحويل سيارتك إلي غاز بدون جنيه مقدم .. البترول توضح الخطوات وطريقة التقديم
بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
فيريرا يرفض طلبا مهما للاعبي الزمالك بعد الفوز على ديكيداها
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الاتحاد: مصر قادت طريق السلام من شرم الشيخ.. والعالم أجمع يقدّر دور الرئيس السيسي

محمد سيف
محمد سيف
عبد الرحمن سرحان

قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في إنجاح مقترح السلام الذي طُرح خلال مؤتمر شرم الشيخ كان محورياً واستثنائياً، موضحًا أن المؤتمر الذي شارك فيه أغلب قادة العالم مثّل نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية، وأكد أن القاهرة هي القلب النابض لصوت السلام العادل في المنطقة.

وأضاف "سيف"، في تصريحات صحفية اليوم، أن ما أعقب المؤتمر من استقبال تاريخي للرئيس السيسي داخل الاتحاد الأوروبي يعكس تقدير العالم كله للدور المصري المتوازن، الذي أثبت أن طريق السلام، رغم صعوبته، هو المسار الأنجح والأكثر واقعية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار سيف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس حالياً ضغوطاً حقيقية على حكومة نتنياهو من أجل الالتزام بمخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتنفيذ خطوات جادة في إطار خطة السلام الجديدة، مشيرًا إلى أن واشنطن باتت تدرك أن نجاح أي تسوية لن يتم دون الدور المصري الذي يحظى بثقة كل الأطراف.

وأوضح نائب رئيس حزب الاتحاد أن مصر تقوم بدور إنساني وسياسي متكامل، من خلال تنسيق عمليات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع المنظمات الدولية، لضمان وصولها إلى مستحقيها دون استغلال أو توجيه سياسي، وهو ما يؤكد التزام مصر بمسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد سيف أن جهود الرئيس السيسي في إحلال السلام بدأت منذ اليوم الأول، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مصلحة المواطن الفلسطيني هي الأساس، مشيرًا إلى أن القاهرة تبذل جهودًا متواصلة لحلحلة الأزمة وتهيئة الأجواء للحوار بين الأطراف كافة.

واختتم نائب رئيس حزب الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن استقبال مصر للمرضى الفلسطينيين وعلاجهم في مستشفياتها يجسد البعد الإنساني العميق في السياسة المصرية، ويعكس قيمة التضامن الحقيقي الذي يجمع الشعبين المصري والفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل بوابة الأمل ومركز الاتزان في كل أزمات المنطقة.

محمد سيف حزب الاتحاد عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

ترشيحاتنا

السفارة الإسرائيلية في روما

مؤيدون للفلسطينيين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في روما

الخطوط الجوية الأمريكية

اعتبارا من مارس .. الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

جنوب لبنان

وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة ألقت قنبلة صوتية في وادٍ جنوب البلاد

بالصور

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد