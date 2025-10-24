قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو
10 أسرار لـ الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025
الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟
فردوس عبد الحميد: مفكرتش يوم إني أكون ممثلة.. ودخولي الفن قدري
التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية
لجنة التفتيش الأمني تتفقد جاهزية مطار سفنكس لاستقبال وفود المتحف الكبير
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
التموين: 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد من منظومة الكارت الموحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الأحزاب تستعد لإخطار مجلس الشيوخ برؤساء الهيئات البرلمانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

تستعد الأحزاب لإخطار مجلس الشيوخ برؤساء الهيئات البرلمانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس والذي كان قد انطلق يوم 18 أكتوبر الجاري.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام الدين فريد، الأحزاب لإخطار المجلس برؤساء الهيئات البرلمانية.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

ويعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس. ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

ويجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دورالانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشةالعامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان اخبار البرلمان الاحزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

محامي القاتل

"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف

ترشيحاتنا

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة أسيوط عن النظام الفردي

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة المنيا عن النظام الفردي

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة بني سويف عن النظام الفردي

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد