محافظ البحر الأحمر يُشكّل لجنة لفحص مخرّات السيول للتأكد من جاهزيتها

شكّل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لجنة متخصصة ، تتولى المرور على مخرّات السيول والبرابخ والطرق الرئيسية بمدينة الغردقة، بهدف التأكد من جاهزيتها قبل موسم الأمطار، واستكمال الإجراءات اللازمة لضمان كفاءة منظومة تصريف السيول.

وترأس اللجنة المهندس حسني إبراهيم أبو الوفا، وضمّت في عضويتها محمد عبد الحميد رياض مدير مركز السيطرة الوطنية، والمهندس محمود عثمان علي ممثل هيئة الطرق والكبارى، وهيثم محمد محمد طلب مسئول الأزمات بالمدينة، والمهندسة إيريني صبحي فكري والمهندسة أماني صالح فكري من إدارة المياه الجوفية. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بإدارة الأزمات بمدينة الغردقة، ثم بدأت أعمالها الميدانية في نطاق المدينة.

وخلال مرور اللجنة على الطرق الرئيسية، تبيّن أن طريق الغردقة–غارب، والطريق الدائري الخارجي، وطريق الغردقة–سفاجا، في حالة جيدة تسمح بحركة السير دون معوقات.

كما رصدت اللجنة وجود كميات من مخلفات البناء على جانبي الطريق الدائري الخارجي، وتم إدراجها في التقرير المرفوع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تابعت اللجنة حالة البرابخ أسفل الطرق السريعة. وأكد التقرير أن بربخ ومخر وادي العش عند الكيلو 33 شمالًا، وبربخ ومخر وادي بليغ عند الكيلو 26.5 شمالًا بالقرب من كمين الأحياء، إضافة إلى بربخ وادي فالق السهل خلف المطار ومجاويش، وبربخ أم دلفا أمام فرق الأمن على الطريق الدائري الخارجي، جميعها بحالة جيدة وتؤدي دورها في تصريف مياه الأمطار والسيول.

وشملت أعمال اللجنة المرور على الأودية والمخرّات والبحيرات الصناعية والسدود الركامية، وتبيّن جاهزية كل المواقع التي تم فحصها. وشملت الجولة بحيرة وسد وادي أبو ملكة خلف مزارع الجتروفا، وبحيرة وسد وادي فالق الوعر خلف منطقتي النجدة والحرفيين، وبحيرة وسد وادي فالق السهل خلف المطار ومجاويش، بالإضافة إلى بحيرة أم دلفا خلف محطات السفاري وفرق الأمن.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن أعمال اللجنة تأتي ضمن خطة شاملة لرفع جاهزية المحافظة لموسم الأمطار، مع استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود لضمان سلامة المواطنين والمنشآت وتفعيل منظومة تصريف السيول بكفاءة في مختلف المناطق.