قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
القبض على شخص منع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في المنيا
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يُشكّل لجنة لفحص مخرّات السيول للتأكد من جاهزيتها

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شكّل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لجنة متخصصة ، تتولى المرور على مخرّات السيول والبرابخ والطرق الرئيسية بمدينة الغردقة، بهدف التأكد من جاهزيتها قبل موسم الأمطار، واستكمال الإجراءات اللازمة لضمان كفاءة منظومة تصريف السيول.

وترأس اللجنة المهندس حسني إبراهيم أبو الوفا، وضمّت في عضويتها محمد عبد الحميد رياض مدير مركز السيطرة الوطنية، والمهندس محمود عثمان علي ممثل هيئة الطرق والكبارى، وهيثم محمد محمد طلب مسئول الأزمات بالمدينة، والمهندسة إيريني صبحي فكري والمهندسة أماني صالح فكري من إدارة المياه الجوفية. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بإدارة الأزمات بمدينة الغردقة، ثم بدأت أعمالها الميدانية في نطاق المدينة.

وخلال مرور اللجنة على الطرق الرئيسية، تبيّن أن طريق الغردقة–غارب، والطريق الدائري الخارجي، وطريق الغردقة–سفاجا، في حالة جيدة تسمح بحركة السير دون معوقات. 

كما رصدت اللجنة وجود كميات من مخلفات البناء على جانبي الطريق الدائري الخارجي، وتم إدراجها في التقرير المرفوع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تابعت اللجنة حالة البرابخ أسفل الطرق السريعة. وأكد التقرير أن بربخ ومخر وادي العش عند الكيلو 33 شمالًا، وبربخ ومخر وادي بليغ عند الكيلو 26.5 شمالًا بالقرب من كمين الأحياء، إضافة إلى بربخ وادي فالق السهل خلف المطار ومجاويش، وبربخ أم دلفا أمام فرق الأمن على الطريق الدائري الخارجي، جميعها بحالة جيدة وتؤدي دورها في تصريف مياه الأمطار والسيول.

وشملت أعمال اللجنة المرور على الأودية والمخرّات والبحيرات الصناعية والسدود الركامية، وتبيّن جاهزية كل المواقع التي تم فحصها. وشملت الجولة بحيرة وسد وادي أبو ملكة خلف مزارع الجتروفا، وبحيرة وسد وادي فالق الوعر خلف منطقتي النجدة والحرفيين، وبحيرة وسد وادي فالق السهل خلف المطار ومجاويش، بالإضافة إلى بحيرة أم دلفا خلف محطات السفاري وفرق الأمن.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن أعمال اللجنة تأتي ضمن خطة شاملة لرفع جاهزية المحافظة لموسم الأمطار، مع استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود لضمان سلامة المواطنين والمنشآت وتفعيل منظومة تصريف السيول بكفاءة في مختلف المناطق.

محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر السيول مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

حسين الشحات

25 مليون جنيه في الموسم.. تفاصيل عرض الأهلي لحسم مستقبل حسين الشحات

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

ترشيحاتنا

محلل يكشف ملامح المرحلة المقبلة في خطة ترامب للمنطقة

واشنطن تمنح نتنياهو مساحة للمماطلة.. ملامح المرحلة المقبلة في خطة ترامب للمنطقة

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لوحدة طب الأسرة برملة الإنجب استعدادا لتشغيلها

أصعب ساعات نوة قاسم بيان عاجل يحذر أمطار تضرب 5 محافظات الآن

أصعب ساعات نوة قاسم .. بيان عاجل يحذر من أمطار تضرب 5 محافظات الآن

بالصور

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد