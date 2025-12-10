الجمعية الخيرية تكشف الحقيقة.. الأمن يضبط مدعي إيقاف سيارة السلع بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص "من أنصار أحد المرشحين بإنتخابات مجلس النواب بالمنيا" بإيقاف سيارة نقل محملة بسلع غذائية والإدعاء بكونها دعاية إنتخابية لصالح مرشح آخر.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من (عامل – مقيم بدائرة المركز "من أنصار أحد المرشحين") بإيقافه سيارة نقل محملة بسلع غذائية والإدعاء بقيام مرشح أخر بإنتخابات مجلس النواب بإستغلالها فى الدعاية لصالحه وتوزيع حمولتها على المواطنين لدفعهم للتصويت له.

أمكن ضبط السيارة وقائدها ، وبسؤاله قرر بأن السلع الغذائية خاصة بإحدى الجمعيات الخيرية بدائرة مركز أبو قرقاص بالمنيا .. وبسؤال مسئول بالجمعية المشار إليها أكد أن السيارة مستأجرة والحمولة ملك الجمعية وغير تابعة لأى مرشح وإتهم المبلغ بإيقاف السيارة دون وجه حق والتشهير بقائدها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





