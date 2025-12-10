مصرع سيدة بعد قفزها من أعلى عقار سكني في باب الشعرية

شهدت منطقة باب الشعرية واقعة مؤلمة، حيث لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من أعلى عقار سكني.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين أن الضحية ترتدي ملابسها كاملة، وتعاني من كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة السقوط من ارتفاع كبير.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات متكررة بين السيدة وزوجها، وتعرضها للاعتداء الجسدي أكثر من مرة، ما دفعها لاتخاذ قرار مأسوي بالقفز من العقار.

تم التحفظ على الزوج وجاري استجوابه، كما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي للتشريح والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.