تعليم جنوب سيناء: نسعى لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب

تابع عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بمدرسة طه حسين الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بضرورة المتابعة الميدانية والوقوف على انتظام الدراسة.

واطمأن عتلم خلال جولته على انضباط الحضور وتفاعل الطلاب داخل كما تابع تنفيذ اليوم الدراسي وخطط الأنشطة التربوية، وأجرى اختبارًا مصغرًا للطلاب في مهارات القراءة والكتابة والعمليات الحسابية الأساسية المرتبطة بجدول الضرب، لقياس مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد مدير المديرية أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، مشددًا على الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالانضباط المدرسي وخطط المتابعة اليومية، وتفعيل الأنشطة التي تنمّي مهارات الطلاب وتعزز قيم الانتماء والمواطنة، إضافة إلى الالتزام بالخريطة الزمنية لتوزيع المناهج.

كما وجّه بأهمية الحفاظ على النظافة العامة داخل المدرسة وتجميل الفصول والساحات، مع متابعة أعمال صيانة المرافق بشكل مستمر لضمان بيئة دراسية ملائمة تدعم جودة العملية التعليمية.