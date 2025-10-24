برلماني يطالب بتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج لمنع النصب

عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، عن استيائه بشأن شركات التسفير الوهمية والتي تستغل أحلام وطموحات الشباب لنهب جيوبهم ، من خلال اقناعهم بالحصول على فرص عمل بالخارج .

و أكد “ يحيي” في تصريح لـ “ موقع صدى البلد ” أن هذه الشركات تتجح في جذب الشباب من خلال وعود زائفة بوظائف وهمية وتأشيرات مزيفة، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك الشركات غير المرخصة وتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج.

كما أوضح عضو النواب أن ما تقوم به هذه الكيانات يهدد أمن المجتمع واقتصاده، مشددا على ضرورة إطلاق حملات توعية لحماية الشباب وأحلامهم من هذه الشركات الوهمية .

ظاهرة انتشار الشركات الوهمية

جاء ذلك بعد أن وجه النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانياً إلى وزيري العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ظاهرة انتشار الشركات الوهمية التي تخصصت في النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج بعقود مزيفة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت مؤخرًا في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في الاستيلاء على أموال الشباب والأسر المصرية من خلال بيع الوهم بعقود عمل غير حقيقية، والترويج لأنشطتها المزعومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.