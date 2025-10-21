قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال في النواب لمواجهة شركات التسفير الوهمية بعد نهبها لجيوب الشباب

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

وجه النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانياً إلى وزيري العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ظاهرة انتشار الشركات الوهمية التي تخصصت في النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج بعقود مزيفة مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت مؤخرًا في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في الاستيلاء على أموال الشباب والأسر المصرية من خلال بيع الوهم بعقود عمل غير حقيقية، والترويج لأنشطتها المزعومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حماية الشباب الباحث عن فرصة عمل بالخارج

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الشباب الباحث عن فرصة عمل بالخارج؟ وما هو دور وزارة الاتصالات في مراقبة ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للنصب والاحتيال؟ ولماذا تترك هذه الشركات تمارس أنشطتها بحرية على الفضاء الإلكتروني دون رقابة صارمة أو آليات إنذار مبكر؟


مطالباً إنشاء منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف وزارة القوى العاملة، تتضمن جميع فرص العمل بالخارج المعتمدة والموثقة وإلزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بترخيص إلكتروني موحد يصعب تزويره، وربطه بقاعدة بيانات حكومية.


كما طالب النائب خالد طنطاوى بتخصيص خط ساخن مشترك بين وزارتي العمل والاتصالات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الشركات المشتبه بها والتعاون بين وزارتي الاتصالات والداخلية لإغلاق الصفحات الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص العمل المزيفة.


مع عمل حملات توعية إعلامية ومجتمعية تحذر المواطنين من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة، وتوضح كيفية التأكد من سلامة عقود العمل مشدداً على أن حماية الشباب من براثن النصب والاحتيال واجب وطني، وعلى الوزارتين التحرك العاجل للحد من هذه الظاهرة التي تهدد آلاف الأسر المصرية.

جيوب الشباب مواجهة شركات التسفير الوهمية النائب خالد طنطاوى مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد