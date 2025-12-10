شتاء سياحي ساخن في مصر.. إشغالات كاملة ورحلات ممتلئة حتى إشعار آخر

تشهد السياحة المصرية خلال الموسم الشتوي الحالي انتعاشة غير مسبوقة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال الفندقي بمختلف المقاصد السياحية، في وقت يعكس فيه الإقبال المتزايد ثقة السائحين في مصر كوجهة آمنة وغنية بالتجارب المتنوعة.

الظروف المناخية المعتدلة

وتساهم الظروف المناخية المعتدلة، إلى جانب الاستعدادات المكثفة من الدولة والقطاع السياحي، في تعزيز هذا النمو الواضح، خاصة مع اقتراب احتفالات الكريسماس ورأس السنة التي تعد من أكثر الفترات جذبًا للزوار.

افتتاح المتحف المصري

كما يدعم افتتاح المتحف المصري الكبير وأنشطة الترويج العالمية مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية في الشرق الأوسط، هذا الزخم لا يقتصر على البحر الأحمر أو جنوب سيناء فقط، بل يمتد أيضاً إلى القاهرة والساحل الشمالي والأقصر وأسوان، مما يعكس حالة نشاط سياحي شامل تحتاج معها السوق إلى توسعات فندقية عاجلة لمواكبة الطلب المتزايد.

الموسم السياحي الحالي

من جانبه؛ أكد وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، أن الموسم السياحي الحالي يشهد إقبالاً واسعاً من جنسيات متعددة، وليس من السائح الأوروبي فقط كما كان معتاداً في الأعوام السابقة.

احتفالات الكريسماس ورأس السنة

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية عبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن نسب الإشغال ارتفعت بشكل كبير مع حلول موسم احتفالات الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد.

مؤتمر السلام بشرم الشيخ

وأشار إلى أن الدعاية الدولية التي اكتسبتها مصر منذ مؤتمر السلام بشرم الشيخ لعبت دوراً محورياً في إعادة توجيه الاهتمام العالمي نحو المنتجعات المصرية، سواء على البحر الأحمر أو في جنوبه، إلى جانب استمرار جاذبية الساحل الشمالي لبعض الجنسيات رغم برودة الطقس.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد البطوطي أن الدولة والقطاع الخاص والفنادق وشركات السياحة أنهت استعداداتها بالكامل لهذا الموسم، لافتاً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير أصبح عاملاً مؤثراً في حركة السياحة، إذ أصبح المرور بالقاهرة لزيارته وزيارة الأهرامات جزءاً أساسياً من البرامج السياحية، إلى جانب الرحلات التقليدية إلى الأقصر وأسوان.

نقص الغرف الفندقية

واعتبر أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في نقص الغرف الفندقية، مشيراً إلى أن افتتاح 200 أو 300 أو حتى 500 فندق جديد لن يكون كافياً لتغطية الطلب المرتفع، خاصة في القاهرة والغردقة ومرسى علم وباقي مدن البحر الأحمر التي تحتاج إلى توسعات فندقية عاجلة.