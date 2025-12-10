بينقلو الناخبين للجان.. القبض على أنصار مرشح بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بمحافظة البحيرة يستقلون سيارة أجرة بدفع المواطنين نحو الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ، وقائدها ومستقليها ، وبحوزتهم مبالغ مالية ، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإصطحاب الناخبين بالسيارة المشار إليها والتوجه بهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





