قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي
800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
محافظات

أسوان تستعد لانتخابات مجلس النواب بتوفير كافة الإمكانيات ومقومات النجاح

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لتحديد المهام والتكليفات المطلوبة من كل جهة لضمان سير العملية الإنتخابية للجولة الأولى لإنتخابات مجلس النواب 2025 ، فى أجواء من الشفافية والنزاهة والمقرر إنطلاقها يومى 10 و 11 نوفمبر القادم ، وإنجاحها على الوجه الأكمل.

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والأمنية والدينية .

وقد كلف الدكتور إسماعيل كمال بمنح أى موظف بالمحليات أو مديريات الخدمات أجازة فى حالة قيامه بالترشح لخوض العملية الإنتخابية وذلك لحين الإنتهاء من فترة الإنتخابات ، فيما يتم تكثيف الجهود من أجل الإنتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج المراكز الإنتخابية التى يصل عددها إلى 189 مركز إنتخابى داخل 4 دوائر إنتخابية على مستوى المحافظة .

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بالتعامل بحيادية كاملة مع كافة المرشحين ، وعدم التدخل فى العملية الإنتخابية بإعتبار ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق حيث أن التعامل الخاص بهم إدارى بحت ، وينتهى خارج اللجان ، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال من يثبت مخالفته لهذه التعليمات .

مجلس النواب

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بقيام اللجان الفرعية التى تم تشكيلها من رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات المعنية بالمرور الميدانى بدءاً من اليوم لتفقد مقار اللجان الإنتخابية حتى يوم 30 أكتوبر الحالى للتأكد من تجهيز  المقار الإنتخابية من الناحية الفنية واللوجستية، ورفع مستوى النظافة العامة وتوفير مصادر الكهرباء الإحتياطية، وأماكن إنتظار مناسبة خاصة لذوي الإحتياجات ، مع التأكيد على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، إلى جانب تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ .

ولفت إلى أن ذلك يعقبه قيام اللجنة الرئيسية التى تم تشكيلها برئاسة معاون المحافظ بالمرور الميدانى للتأكيد على التجهيزات وتلافى أى ملاحظات ، ويتم رفع تقرير تفصيلى بشكل دورى بكافة الإجراءات والجهود المبذولة للمحافظ .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال إلى أن ذلك سيتواكب مع جولات ميدانية مفاجئة للمحافظ للوقوف من أرض الواقع على إتمام التجهيزات النهائية لضمان إخراج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى ، كما أعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليمات مشددة للوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لعمليات الدعاية الإنتخابية لتكون داخل الكتل والمناطق السكنية والشوارع الداخلية بعيداً عن الشوارع العمومية والأماكن والمواقع السياحية والأثرية ولاسيما كورنيش النيل ، مع سرعة الإزالة الفورية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحملات الدعائية المخالفة .

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز التوعية المجتمعية من خلال دور العبادة ورجال الدين ، بالإضافة إلى سائل الإعلام المحلية ومراكز الشباب والوحدات المحلية من أجل حث وتشجيع المواطنين للنزول والمشاركة فى العرس الإنتخابى وممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة لإختبار من يمثلهم ويلبى مطالبهم وإحتياجاتهم بالشكل المطلوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

