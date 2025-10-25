قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرؤية المصرية للسلام أصبحت نموذجًا عالميًا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن ما قدمته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهد سياسي ودبلوماسي خلال الفترة الماضية، يؤكد أن القاهرة أصبحت الصوت العاقل في زمن الاضطرابات، مشيرًا إلى أن مقترح السلام الذي دعمته واشنطن ما كان ليكتسب زخمًا دوليًا لولا الموقف المصري الذي نجح في جمع الأطراف المتباينة على طاولة واحدة تحت مظلة مؤتمر شرم الشيخ.

وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن المؤتمر الذي شارك فيه أبرز قادة العالم، لم يكن مجرد لقاء دولي، بل ترجمة عملية لجهود مصرية متواصلة منذ سنوات لإحياء عملية السلام، مضيفًا أن النجاح الذي تحقق انعكس بوضوح على مكانة الرئيس السيسي الذي حظي باستقبال استثنائي داخل الاتحاد الأوروبي، في مشهد عبّر عن تقدير المجتمع الدولي للدور المصري المتوازن، القائم على المبادئ لا المصالح.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة تمارس في الوقت الراهن ضغوطًا جدية على حكومة نتنياهو من أجل الالتزام بمسار السلام ومخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وهو ما يشير إلى أن التحرك المصري أثبت فاعليته وقدرته على تغيير المواقف داخل الدوائر المؤثرة عالميًا، ودفع الجميع نحو تبني رؤية تضع مصلحة الشعوب فوق الحسابات السياسية الضيقة.

الرئيس السيسي مصر غزة النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

الكشف عن التقزم - ارشيفية

الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ضمن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية

وفد منظمة Africa CDC

الصحة: فاكسيرا تدعم برنامج زمالة تصنيع اللقاحات لمنظمة Africa CDC

البابا تواضروس

البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعان الأنبا أنطونيوس مرقس

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد