برلماني: الرؤية المصرية للسلام أصبحت نموذجًا عالميًا

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن ما قدمته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهد سياسي ودبلوماسي خلال الفترة الماضية، يؤكد أن القاهرة أصبحت الصوت العاقل في زمن الاضطرابات، مشيرًا إلى أن مقترح السلام الذي دعمته واشنطن ما كان ليكتسب زخمًا دوليًا لولا الموقف المصري الذي نجح في جمع الأطراف المتباينة على طاولة واحدة تحت مظلة مؤتمر شرم الشيخ.

وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن المؤتمر الذي شارك فيه أبرز قادة العالم، لم يكن مجرد لقاء دولي، بل ترجمة عملية لجهود مصرية متواصلة منذ سنوات لإحياء عملية السلام، مضيفًا أن النجاح الذي تحقق انعكس بوضوح على مكانة الرئيس السيسي الذي حظي باستقبال استثنائي داخل الاتحاد الأوروبي، في مشهد عبّر عن تقدير المجتمع الدولي للدور المصري المتوازن، القائم على المبادئ لا المصالح.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة تمارس في الوقت الراهن ضغوطًا جدية على حكومة نتنياهو من أجل الالتزام بمسار السلام ومخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وهو ما يشير إلى أن التحرك المصري أثبت فاعليته وقدرته على تغيير المواقف داخل الدوائر المؤثرة عالميًا، ودفع الجميع نحو تبني رؤية تضع مصلحة الشعوب فوق الحسابات السياسية الضيقة.