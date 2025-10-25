قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة

​كتب محمد عبد المنعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

وأضاف أن وزير السياحة والآثار استعرض الإجراءات والتحضيرات التي تتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل الجوانب اللوجستية والفقرات المقترحة للفعاليات، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المرتبطة بها.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل افتتاح يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافةالعالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد

كما أكد الرئيس ضرورة أن تعكس صورة الاحتفالية ليس فقط عظمة هذا الصرح العالمي، بل أيضاً حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، بمايتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم.

وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ضمن الاستعدادات الجارية للافتتاح.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بعمل وزارة السياحةوالآثار، كذلك اطلع الرئيس على مستجدات خطط تطوير قطاع السياحة.

