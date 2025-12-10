قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
محافظ الإسكندرية: نطبق بكل دقة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية

أحمد بسيوني

أجرى أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الاربعاء، جولة ميدانية موسعة داخل مدرسة الرحامنة الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية بالدائرة الأولى (المنتزه أول)، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الأول لإعادة انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية ومشاركة فعالة للمواطنين.

وخلال الجولة؛ تفقد محافظ الإسكندرية مدى جاهزية اللجان واستقبالها للناخبين، واطمأن على انسيابية الحركة داخل اللجان، خاصة ما يتعلق بخدمة كبار السن وذوي الهمم.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ الإسكندرية على الجاهزية الكاملة للجان وقدرتها على استقبال المواطنين بصورة مشرفة فالإسكندرية اليوم تشهد حالة من الترقب الإيجابي تعكس وعي مواطنيها وإدراكهم لأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، وكل ما تقوم به الدولة الآن يتم بمنتهى الوضوح والشفافية، وبهدف واحد هو ضمان حقوق المواطنين وصون إرادتهم.

ووجه المحافظ كل التحية والتقدير للهيئة القضائية وللعاملين بكافة الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو أن تتم العملية الانتخابية بما يليق بمحافظة الإسكندرية ويعبر عن صوت وإرادة أهلها.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تطبق بكل دقة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، موجهًا القيادات التنفيذية بالتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة بما يضمن تهيئة بيئة انتخابية تتسم بالانضباط والشفافية وسهولة الإجراءات، وشدد على أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي حرصًا على خروج العملية الانتخابية بالصورة التي تعكس وعي ومسؤولية المواطن المصري.

كما أشار المحافظ إلى تشغيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي المنتزه أول وحي المنتزه ثان وربطها بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات طوال يومي الانتخابات.

تضم دائرة المنتزة لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة المنتزة أول وثان وثالث.

ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحًا على مقعد واحد فقط.

كما أعلنت المحافظة عن تخصيص الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، بالإضافة إلى الأرقام التالية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة:

(4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137).

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

