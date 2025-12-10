محافظ الإسكندرية: نطبق بكل دقة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية

أجرى أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الاربعاء، جولة ميدانية موسعة داخل مدرسة الرحامنة الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية بالدائرة الأولى (المنتزه أول)، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الأول لإعادة انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية ومشاركة فعالة للمواطنين.

وخلال الجولة؛ تفقد محافظ الإسكندرية مدى جاهزية اللجان واستقبالها للناخبين، واطمأن على انسيابية الحركة داخل اللجان، خاصة ما يتعلق بخدمة كبار السن وذوي الهمم.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ الإسكندرية على الجاهزية الكاملة للجان وقدرتها على استقبال المواطنين بصورة مشرفة فالإسكندرية اليوم تشهد حالة من الترقب الإيجابي تعكس وعي مواطنيها وإدراكهم لأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، وكل ما تقوم به الدولة الآن يتم بمنتهى الوضوح والشفافية، وبهدف واحد هو ضمان حقوق المواطنين وصون إرادتهم.

ووجه المحافظ كل التحية والتقدير للهيئة القضائية وللعاملين بكافة الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو أن تتم العملية الانتخابية بما يليق بمحافظة الإسكندرية ويعبر عن صوت وإرادة أهلها.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تطبق بكل دقة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، موجهًا القيادات التنفيذية بالتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة بما يضمن تهيئة بيئة انتخابية تتسم بالانضباط والشفافية وسهولة الإجراءات، وشدد على أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي حرصًا على خروج العملية الانتخابية بالصورة التي تعكس وعي ومسؤولية المواطن المصري.

كما أشار المحافظ إلى تشغيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي المنتزه أول وحي المنتزه ثان وربطها بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات طوال يومي الانتخابات.

تضم دائرة المنتزة لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة المنتزة أول وثان وثالث.

ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحًا على مقعد واحد فقط.

كما أعلنت المحافظة عن تخصيص الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، بالإضافة إلى الأرقام التالية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة:

(4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137).