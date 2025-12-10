قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
محافظ مطروح يتفقد تبطين وتعلية جسر بهي الدين بواحة سيوة

محظ مطروح خلال زيارته لسيوة
محظ مطروح خلال زيارته لسيوة
ايمن محمود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة أعمال تبطين وتعلية جسر بهى الدين يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة والحاج بلال احمد بلال مسئول الشركة المنفذة للجسر والحاج أحمد حبون من كبار مشابخ سيوة ومهندسين وفنيين الموارد المائية والري .

ويعد الجسر أحد مشروعات الصرف الزراعى لحماية المنطقة السكنية من ارتفاع منسوب مياه بركة بهى الدين ، و تم الإنتهاء من تقوية وتعلية جسر بهي الدين بطول 5 كم بالطوب والخرسانة ، مع تشغيل محطتى رفع لسحب المياه إلى بركة بهى الدين بطاقة 3600 م٣/ الساعة وذلك ضمن عدد من المشروعات لتطوير منظومة الصرف الزراعى بسيوة ومنها جارى العمل في تقوية وتعلية جسر تنتاكل بطول 2 كم ،وكذلك العمل لتقوية وتعلية جسر استكمال فطناس بطول 2 كم.

كما يجرى العمل في خط طرد محطة الغزلات بطول 24 كم وإنشاء محطة الغزلات لرفع 20 الف متر مكعب في اليوم.

جولة تفقدية لنائب محافظ مطروح لمتابعة مشروعات إنشاء مدارس جديدة بالعلمين والضبعة.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق قام الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بمدينتي العلمين والضبعة.

بدأت الجولة بتفقد المدرسة المصرية اليابانية، ومدرسة العلمين الرسمية للغات بالعلمين الجديدة وبالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين الجديدة برفقة الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة نجلاء حافظ مدير متابعة المشروعات بالمحافظة ووفاء نائب رئيس مدينة العلمين.

وخلال الجولة وجه نائب المحافظ الشكر لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة على حسن الاستقبال والتعاون ومعدلات الإنجاز فيما شاهده من مشروعات داخل المدينة السياحية مؤكدا على الدور الحيوي لوزارة الإسكان في تنمية المنطقة بما يعود بالنفع على المحافظة.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة غرب الضبعة، ومدرسة الضبعة الجديدة تعليم أساسي بمركز الضبعة بحضور اللواء ياسر عامر رئيس مركز ومدينة الضبعة ، والمهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة نجلاء حافظ مدير متابعة المشروعات بالمحافظة والاستاذ فرج دابيل مدير الادارة التعليمية بالضبعة.

وخلال الجولة، أكد نائب المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، بما يضمن دخول المدارس الخدمة في التوقيتات المحددة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة، مشيدا بما شاهده من جودة أعمال، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات قطاع التعليم في إطار دعم الدولة لمنظومة التعليم.

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

وزير السياحة والآثار

الآثار تبدأ في تنفيذ مشروع ترميم مسجد سيدي مدين الأشموني والعيون

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن

التنمية المحلية: تعميم مشروع روضة السودان في المناطق عالية الكثافة السكانية

وزيرة التضامن

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المجمع الخدمي بروضة السودان

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

