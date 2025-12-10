محافظ مطروح يتفقد تبطين وتعلية جسر بهي الدين بواحة سيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة أعمال تبطين وتعلية جسر بهى الدين يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة والحاج بلال احمد بلال مسئول الشركة المنفذة للجسر والحاج أحمد حبون من كبار مشابخ سيوة ومهندسين وفنيين الموارد المائية والري .

ويعد الجسر أحد مشروعات الصرف الزراعى لحماية المنطقة السكنية من ارتفاع منسوب مياه بركة بهى الدين ، و تم الإنتهاء من تقوية وتعلية جسر بهي الدين بطول 5 كم بالطوب والخرسانة ، مع تشغيل محطتى رفع لسحب المياه إلى بركة بهى الدين بطاقة 3600 م٣/ الساعة وذلك ضمن عدد من المشروعات لتطوير منظومة الصرف الزراعى بسيوة ومنها جارى العمل في تقوية وتعلية جسر تنتاكل بطول 2 كم ،وكذلك العمل لتقوية وتعلية جسر استكمال فطناس بطول 2 كم.

كما يجرى العمل في خط طرد محطة الغزلات بطول 24 كم وإنشاء محطة الغزلات لرفع 20 الف متر مكعب في اليوم.

جولة تفقدية لنائب محافظ مطروح لمتابعة مشروعات إنشاء مدارس جديدة بالعلمين والضبعة.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق قام الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بمدينتي العلمين والضبعة.

بدأت الجولة بتفقد المدرسة المصرية اليابانية، ومدرسة العلمين الرسمية للغات بالعلمين الجديدة وبالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين الجديدة برفقة الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة نجلاء حافظ مدير متابعة المشروعات بالمحافظة ووفاء نائب رئيس مدينة العلمين.

وخلال الجولة وجه نائب المحافظ الشكر لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة على حسن الاستقبال والتعاون ومعدلات الإنجاز فيما شاهده من مشروعات داخل المدينة السياحية مؤكدا على الدور الحيوي لوزارة الإسكان في تنمية المنطقة بما يعود بالنفع على المحافظة.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة غرب الضبعة، ومدرسة الضبعة الجديدة تعليم أساسي بمركز الضبعة بحضور اللواء ياسر عامر رئيس مركز ومدينة الضبعة ، والمهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة نجلاء حافظ مدير متابعة المشروعات بالمحافظة والاستاذ فرج دابيل مدير الادارة التعليمية بالضبعة.

وخلال الجولة، أكد نائب المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، بما يضمن دخول المدارس الخدمة في التوقيتات المحددة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة، مشيدا بما شاهده من جودة أعمال، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات قطاع التعليم في إطار دعم الدولة لمنظومة التعليم.