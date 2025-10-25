قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
حزب الله: لن نسلم سلاحنا.. والضغط الأوروبي الأمريكي لن يؤثر علينا
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
برلمان

أمين تنظيم حماة الوطن: نفخر بتحقيق المرتبة الثانية داخل البرلمان بفضل أبناء حزبنا

أحمد العطيفي
أحمد العطيفي
محمد الشعراوي

قال الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إنني وأنا أترشح عبر القائمة الوطنية من أجل مصر و إيمانا بأن الوفاء يبدأ من حيث نشأت، أتوجه بكل التقدير والامتنان إلى أهلي وأحبائي في أسيوط مسقط رأسي ، منبع الأصالة والعطاء، الذين كانوا دائما سندا ودعمًا لي في مسيرتي، ومصدر قوتي في كل خطوة.

وأكد العطيفي في تصريحات له أن حزب حماة الوطن أصبح اليوم أحد أكبر الأحزاب السياسية في مصر ، ويحتل اليوم المرتبة الثانية بين أكثر من مائة حزب، ما يعد إنجاز نفخـر به جميعا كنتاجٍ لسنواتٍ من العمل الجاد والإيمان بالفكرة الوطنية، وبفضــل الله، ثم بجهود المخلصين من أبناء الحزب ورفقاء الدرب.

وأوضح أنه حين بدأ بالعمل داخل حزب حماة الوطن، كانت المهمة صعبة والتحديات كبيرة، لكن الإرادة كانت اقوى من القيود، والعزيمة كانت اوسع من الحدود.

وأضاف لقد سعيت على مدار سنوات طويلة لأن أُهَيِّئ نفسي علميًا وعمليًا لخدمة وطنــــي ومــــواطنيه الأوفياء، وآمنت أن التقدّم لا يتحقق بالصدفة، بل بالعلم، والجهد، والإصـــرار، والإخــــلاص. احترمت التخصص، وجاهدت  لأن أقــدّم نموذجًا سياسيا نظيفاً ومحترماً يليق بطموحاتالشعــــب المصري العظيـــــم.

وأوضح أنه ومنذ نعـومة أظافره، آمن أنه لا مستحيل أمـــام الإرادة،وأن لكــل مجتهد نصيب، في ظل نشأة منذ الصغر  أساسها القيم والمباديء الأصيلة، وقوامها جبـر الخـواطر، والاتسـاق مع النفـس، والخشيـة من الله، والدفــاع عن المظلــوم، وقـول الحق دون خوفٍ أو تردّد.

واختتم العطيفي رسالته للناخبين قائلا: وأنا أتقدم للترشح فـي انتخابات مجلس النـــواب 2025، أعدكم بأن أظل كما عهدتموني دائمًا صوتكم و ضميركم 
و المُدافعُ عن حقوقكم، فأنتم البدايات الجميلة التي منها انطلقت، وأنتم الغاية التي من أجلها أسعى أن أكون خير من يمثّلكــم، وأصدق من ينقل صوتكم، وأخلص من يعمل من أجلكم، فطريقنا هو العمل، وسلاحنا هــو الصدق، وغايتنا مصــر القوية المزدهرة التي نحلم بها جميعا.

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد العطيفي

أمين تنظيم حماة الوطن: نفخر بتحقيق المرتبة الثانية داخل البرلمان بفضل أبناء حزبنا

حزب الجبهة الوطنية

قيادي بالجبهة الوطنية: مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. والرئيس السيسي أعاد مكانتها عالميا

الرئيس السيسي

برلماني: مصر بقيادة الرئيس السيسي أعادت صياغة معادلة السلام في المنطقة

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

