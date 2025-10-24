قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يدعم صفوفه.. تحرك لضم نجم المنتخب| ما القصة؟
الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء
هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين
بحد أقصى 5% من الإنفاق.. ضوابط التبرع للدعاية الانتخابية للنواب
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنسيقية تعلن عن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025

التنسيقية
التنسيقية
محمد الشعراوي   -  
عبد الرحمن سرحان

تشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من أعضائها في انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، بالإضافة إلى المرشح الفردي أحمد فتحي، عضو التنسيقية عن حزب الجبهة الوطنية.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب المقبلة ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، وهم كل من:

•⁠  ⁠أكمل نجاتي (مستقل).
•⁠  ⁠عمرو درويش (مستقل).
•⁠  ⁠أميرة العادلي (مستقل).
•⁠  ⁠مارسيل سمير (حزب التجمع).
•⁠  ⁠نشوى الشريف (حزب الوفد).
•⁠  ⁠إيمان الألفى (حزب الجبهة الوطنية).
•⁠  ⁠مى كرم جبر (مستقل).
•⁠  ⁠محمد فريد (حزب الإصلاح والتنمية).
•⁠  ⁠محمد تيسير مطر (حزب إرادة جيل).
•⁠  ⁠مصطفى جبر (حزب الجبهة الوطنية).
•⁠  ⁠أحمد عصام (حزب المؤتمر).
•⁠  ⁠منى قشطة (حزب المؤتمر).
•⁠  ⁠هايدي المغازي (حزب العدل).
•⁠  ⁠مروة حلاوة (مستقل).
•⁠  ⁠نيفين إسكندر (مستقل).
•⁠  ⁠فاطمة عادل (حزب العدل).
•⁠  ⁠سامية محمود (حزب حماة الوطن).
•⁠  ⁠كرستينا عادل (حزب حماة الوطن).
•⁠  ⁠مريم العزب (حزب حماة الوطن).

كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مرشحها على المقعد الفردي أحمد فتحي عن حزب الجبهة الوطنية - دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب التنسيقية حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مطار مرسى علم يستقبل 183 رحلة طيران سياحية على مدار أسبوع

الفاعليات

لا للتنمر.. ندوة توعوية لوحدة السكان بالتعاون مع مجمع إعلام الإسماعيلية

قافلة طبية بمرسي مطروح

قافلة طبية بالوحدة الصحية بمنطقة السنوسية بمرسى مطروح

بالصور

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد