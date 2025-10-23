قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
مسؤول أمريكي كبير: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة
مجلس الأمن يبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية
مصر تحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ وتدين محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
برلمان

الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني الكامل لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، عقب اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ رسميًا فترة الدعاية الانتخابية  أكتوبر، بينما يبدأ الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر المقبل، استعدادًا للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

تفاصيل المرحلة الأولى من الانتخابات

تُجرى عملية التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما يُدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي 10 و11 نوفمبر.
وتُعلن النتيجة الرسمية لهذه المرحلة يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد نفسه الذي تُستأنف فيه فترة الدعاية لجولة الإعادة.

ويُسمح بتقديم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وبحد أقصى حتى 20 نوفمبر، على أن تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام، من 21 حتى 30 نوفمبر.

أما الصمت الانتخابي لجولة الإعادة فيبدأ يوم 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر 2025.

تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر.
وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر.

ويجوز تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل فيها المحكمة خلال الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر.

أما جولة الإعادة فتُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.

النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المصري البرلمان

