الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني الكامل لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، عقب اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ رسميًا فترة الدعاية الانتخابية أكتوبر، بينما يبدأ الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر المقبل، استعدادًا للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

تفاصيل المرحلة الأولى من الانتخابات

تُجرى عملية التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما يُدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي 10 و11 نوفمبر.

وتُعلن النتيجة الرسمية لهذه المرحلة يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد نفسه الذي تُستأنف فيه فترة الدعاية لجولة الإعادة.

ويُسمح بتقديم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وبحد أقصى حتى 20 نوفمبر، على أن تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام، من 21 حتى 30 نوفمبر.

أما الصمت الانتخابي لجولة الإعادة فيبدأ يوم 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر 2025.

تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر.

وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر.

ويجوز تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل فيها المحكمة خلال الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر.

أما جولة الإعادة فتُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.