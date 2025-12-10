القومي للمرأة يتابع المشاركة النسائية في الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

تفقدت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومى للمراة، غرفة العمليات المركزية بالمجلس لمتابعة مشاركة السيدات خلال اليوم الأول من التصويت في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وذلك بحضور إيمان خليفة الأمينة العامة ورئيسة الغرفة، والدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرفة العامة على أعمال الغرفة، وداليا حمدي المديرة العامة لفروع المجلس، وياسمين زكريا مدير عام الحملات والتوعية، وسماح عبد النافع مدير عام تخطيط البرامج، وشارك منسقو الغرفة المركزية والغرف الفرعية في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعربت الدكتورة نسرين البغدادي عن تقديرها لمشاركة المرأة في المحافظات التي تشهد جولة الإعادة، ، كما استمعت إلى تقارير ومداخلات المنسقين بالمحافظات لمتابعة مؤشرات الإقبال منذ الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية، والاطمئنان على سيرها بسلاسة داخل اللجان المختلفة.

وشهدت غرفة العمليات متابعة دقيقة لمشاركة السيدات، إلى جانب رصد الشكاوى الواردة والعمل على التعامل معها بما يضمن مشاركة فعّالة وآمنة للمرأة المصرية.



يُذكر أن جولة الإعادة في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى في محافظات: الجيزة – أسيوط – المنيا – الفيوم – الإسكندرية – الوادي الجديد – البحيرة – أسوان – الأقصر – سوهاج.