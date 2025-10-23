قبل الإعلان عن الكشوف النهائية.. الجدول المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025.

وفي هذا الصدد، نستعرض الجدول الزمني المتبقي لانتخابات النواب بالتزامن مع قرب الإعلان عن الكشوف النهائية والدخول في فترة الدعاية وقرب إجراء الانتخابات.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية أيضا اليوم 23 أكتوبر، فيما يبدأ الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر المقبل، استعدادًا للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد نفسه الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.

وتُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وبحد أقصى 20 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام، من 21 حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر، على أن تُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.

المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أما المرحلة الثانية فتبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر.

وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر.

ويجوز تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل فيها المحكمة خلال 10 أيام من 5 حتى 14 ديسمبر.

أما جولة الإعادة فتُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.