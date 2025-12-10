رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس اجتماع المجلس الإنجيلي العام لاستعراض استعدادات احتفالات الميلاد

اجتمع المجلسُ الإنجيليُّ العام، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وبحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية، وباقي أعضاء المجلس الإنجيلي العام، وذلك بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الرعوية والخدمية، ومتابعة التقارير المقدَّمة من اللجان المختلفة التابعة للطائفة.

دعم العمل الكنسي

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس المستجدات المتعلقة بأنشطة الكنائس وخدماتها على المستوى الروحي والمجتمعي، إلى جانب مناقشة خطط التطوير المقترحة لتعزيز دور الطائفة في دعم العمل الكنسي والخدمي في مختلف المحافظات.

كما تناول الاجتماع مراسم احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد خلال الأيام القادمة، كما استعرض المجلس تقارير اللجان المتخصصة حول الأنشطة والخدمات الجارية، وناقش أبرز التوصيات والإجراءات المقترحة لمواصلة التطوير وتحسين الأداء في الفترة المقبلة.

واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع اللجان والجهات المعنية، بما يضمن استمرار رسالة الطائفة الإنجيلية بمصر ودورها الروحي والمجتمعي.