الطفلة مليكة للرئيس السيسي: كان نفسي أشوفك أوي بجد.. فيديو

استقبلت الطفلة مليكة بجانبها الطفل إياد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأهدته بوكيه ورد معبرة عن فرحتها برؤية الرئيس السيسي.

وقالت الطفلة ملكية للرئيس السيسي، خلال بداية احتفالية "مصر وطن السلام" في العاصمة الإدارية الجديدة: "أنا مبسوطة أوي وكان نفسي من أول يوم أشوفك أوي بجد".

وتأتي الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان.