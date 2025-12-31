لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو

أكد الفنان خالد الصاوي أنه لا يخشى الموت بقدر ما يخشى فقدان القدرة على الحركة أو الاعتماد على الآخرين، مشيرًا إلى أنه تمنى أن يتم تكفينه بعلم مصر بعد وفاته.

وقال خالد الصاوي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، إنه يخاف من كِبر السن والعجز، مؤكدًا أنه لا يخشى أي شيء سوى ذلك، لأنه سيشعر بأنه سيكون عبئًا على كل من حوله.

وتابع الفنان خالد الصاوي أنه لم يحسم بعد قضية التبرع بأعضائه بعد الوفاة، مؤكدًا أنه سيفكر جديًا في ذلك.

وأشار خالد الصاوي إلى أن الفن الحقيقي يجب أن يكون انعكاسًا للواقع بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات، مؤكدًا أنه تلقى انتقادات كبيرة بعد دوره في فيلم “عمارة يعقوبيان”، لكن الجمهور المصري فصل بين الدور الذي قدمه والواقع.