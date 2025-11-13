لدي فرصة جديدة.. رافينيا: خسارة الكرة الذهبية لم تحبطني

علق البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة الإسباني، على عدم تحقيقه جائزة الكرة الذهبية 2025.

وتوج عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان بالجائزة، بعد منافسة مع قوية لامين يامال، كما تواجد رافينيا والنجم المصري محمد صلاح ضمن المرشحين.

وقال رافينيا في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "الكرة الذهبية جائزة فردية، لكن كرة القدم رياضة جماعية، عندما أنظر إلى كل ما حققته مع برشلونة والبرازيل، أُدرك كم عليّ أن أكون شاكرًا بدلًا من أن أشعر بخيبة الأمل.. ممتنًا حقًا"

وأضاف: "أعتقد أنني سأحظى بفرصة الفوز بالكرة الذهبية مستقبلًا، كرة القدم مليئة بالتقلبات، وأعتقد أن أمامي سنوات عديدة لتحقيق أهداف جديدة".

وختم النجم البرازيلي: "أرى المركز الخامس حافزًا، لا ضغطًا، أعرف إمكانياتي جيدًا".

