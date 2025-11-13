قبل مواجهة الليلة.. رونالدو يفاجئ جماهير أيرلندا بطلب غريب

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، جماهير أيرلندا بطلب غريب قبل المواجهة المرتقبة، الليلة، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان رونالدو احتفل بشكل استفزازي بهدف روبن نيفيز من ضربة رأس في الدقيقة 91 أمام المدافع الأيرلندي جيك أوبراين الشهر الماضي، خلال فوز البرتغال بهدف نظيف في المباراة السابقة، لكنه وعد بأن يكون مهذبًا في لقاء اليوم.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "سيُطلق الجمهور صيحات استهجان ضدي في الملعب، لكنني معتاد على ذلك، في الواقع، آمل أن يفعلوا ذلك، ربما يخفف الضغط عن اللاعبين الآخرين".

سأكون فتى مهذبًا



وأشار صاحب الـ40 عامًا إلى أنه متحمس للعب في أيرلندا حتى لو هاجمته الجماهير في ملعب أفيفا، مضيفاً "بالطبع، ستكون مباراة صعبة، آمل ألا يطلقوا ضدي صيحات استهجان كثيرة، أقسم أنني سأحاول أن أكون فتى مهذبا".

وتتصدر البرتغال، التي لم تتعرض لأي هزيمة، المجموعة السادسة بثلاثة انتصارات في أربع مباريات، وسيضمن الفوز تأهلها المباشر إلى كأس العالم 2026، فيما يطمح رونالدو للمشاركة للمرة السادسة في البطولة.