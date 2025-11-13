اجتماع حاسم في الزمالك لتقييم موقف عبد الرؤوف ومناقشة احتياجات الفريق

تعقد اليوم إدارة نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي وأحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة الاستعدادات للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الساعات الماضية اتفاق إدارة النادي مع إدارة الكرة على استمرار أحمد عبد الرؤوف في القيادة الفنية للفريق لحين خوض مبارتي زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية، وسموحة في الدوري، على أن يتم تقييم المدرب بناء على النتائج التي سيحققها الفريق في الثلاث مباريات.

وأضاف مصدر بالزمالك أن هناك تفكيرا في ضم عنصر جديد للجهاز المعاون لعبد الرؤوف في الفترة الحالية وسيتم تحديد ذلك في جلسة اليوم.

وستناقش الإدارة مع المدير الرياضي والمدير الفني احتياجات الفريق للفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي.

وقال مصدر بنادي الزمالك إن إدارة الكرة تجري محاولات مكثفة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإقامة اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة.

ويسابق مسؤولو الزمالك الزمن لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإقامة لاعبيه الأجانب، يأتي ذلك كي يتسنى للاعبين الأجانب السفر رفقة الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري.

وسبق ولم يسافر المغربي محمود بنتايج مع الفريق الموسم الماضي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة ستيلينبوش بالكونفدرالية بسبب عدم وجود إقامة له في مصر.

