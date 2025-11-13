اطمئنان في الزمالك على إصابة محمد إسماعيل وجاهزيته لمواجهة زيسكو

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف محمد إسماعيل مدافع الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة في نهائي السوبر المحلي.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي للزمالك اطمأن على سلامة اللاعب بعد انضمامه لمعسكر المنتخب الحالي المقام في الإمارات.

وأضاف المصدر أن محمد إسماعيل تعرض لإصابة بشد عضلي خفيف خلال نهائي كأس السوبر المحلي، وأوضح أن اللاعب سيكون جاهزًا لمباريات الزمالك المقبلة سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي.

وقال مصدر بنادي الزمالك إن إدارة الكرة تجري محاولات مكثفة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإقامة اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة.

ويسابق مسؤولو الزمالك الزمن لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإقامة لاعبيه الأجانب، يأتي ذلك كي يتسنى للاعبين الأجانب السفر رفقة الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري.

وسبق ولم يسافر المغربي محمود بنتايج مع الفريق الموسم الماضي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة ستيلينبوش بالكونفدرالية بسبب عدم وجود إقامة له في مصر.

