عبد الواحد السيد: فخور بابنتي نور وداعم لها في مشوارها الكروي والهندسي

قال عبد الواحد السيد نجم الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بنادي البنك الأهلي، إنه يدعم نجلته نور لاعبة المنتخب الأول لكرة القدم للسيدات، ولاعبة فريق مسار في ظل المستويات المميزة التي تقدمها.

وأكد عبد الواحد السيد أن نور نجحت في التوفيق بين ممارستها لكرة القدم وبين دراستها في كلية الهندسة، خاصة وأنها لاعبة أساسية في صفوف المنتخب الأول لكرة القدم للسيدات، كما سبق لها تمثيل كافة المنتخبات في الفئات العمرية المختلفة.

وأشاد مدير الكرة بنادي البنك الأهلي بالدور الذي لعبه أحمد رمضان المدير الفني السابق لفريق مسار في تطوير مستوى نور سواء مع الفريق أو المنتخب الأول.

وأوضح عبد الواحد السيد أنه لا يتدخل في اختيارات نور في كرة القدم ولكنه يدعمها باستمرار ويثق في قدراتها واختياراتها.

وفي سياق اخر تعقد اليوم إدارة نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي وأحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة الاستعدادات للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الساعات الماضية اتفاق إدارة النادي مع إدارة الكرة على استمرار أحمد عبد الرؤوف في القيادة الفنية للفريق لحين خوض مبارتي زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية، وسموحة في الدوري، على أن يتم تقييم المدرب بناء على النتائج التي سيحققها الفريق في الثلاث مباريات.

وأضاف مصدر بالزمالك أن هناك تفكير في ضم عنصر جديد للجهاز المعاون لعبد الرؤوف في الفترة الحالية وسيتم تحديد ذلك في جلسة اليوم.

وستناقش الإدارة مع المدير الرياضي والمدير الفني احتياجات الفريق للفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.