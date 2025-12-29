قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل.. ومرحلة إعمار غزة قريبا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟
وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي
احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قفز بدون تردد.. شهود عيان وأصدقاء البطل يكشفون قصة بطولة سامح سعد تركي في حادث ترعة المريوطية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

في صباحٍ هادئ ظاهريًا، تحوّل طريق ترعة المريوطية بمركز البدرشين إلى مسرحٍ لمأساة إنسانية موجعة، بعدما سقطت سيارة ميكروباص في مياه الترعة، لتبتلع معها أحلامًا وأرواحًا، وتخلّف حزنًا عميقًا في قلوب الأهالي، وتكشف في الوقت ذاته عن قصة بطولة نادرة ستظل محفورة في الذاكرة.

مأساة مفاجئة على طريق المريوطية

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، صباح اليوم الإثنين، يفيد بسقوط سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بدائرة مركز البدرشين، ووجود عدد من الغرقى. وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال الأمن إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف، وسط حالة من الذهول والارتباك بين المارة وسكان المنطقة.

وبالفحص الأولي، تبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص غرقًا، بعد أن فقد قائد الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة، ليسقط بالمركبة في المياه، في لحظات لم تمنح الركاب فرصة للنجاة.

تدخل عاجل من الإنقاذ النهري

استعانت الأجهزة الأمنية برجال الإنقاذ النهري، الذين باشروا عمليات البحث والتمشيط داخل الترعة، حتى تمكّنوا من انتشال جثث الضحايا الثلاثة. وجرى نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما حُرر محضر رسمي بالواقعة.

ورغم قسوة المشهد، لم تكن المأساة وحدها حاضرة، بل برزت قصة إنسانية مؤثرة جسّدها أحد أبناء المنطقة، ليحوّل الحزن إلى فخر، والدموع إلى شهادة حق.

سامح سعد تركي.. بطل لم يتردد

قال أحد شهود العيان إن الشهيد سامح سعد تركي ضرب أروع مثال في الشهامة والرجولة، حين اندفع دون تردد لمحاولة إنقاذ ركاب الميكروباص بعد سقوطه في الترعة، لم يفكر سامح في الخطر المحدق، ولا في النهاية التي قد تنتظره، بل استجاب لنداء الإنسانية، ونزل إلى المياه محاولًا إنقاذ الأرواح العالقة داخل السيارة.

قاوم التيار، وواجه الموت بيديه العاريتين، لكنه دفع حياته ثمنًا لمحاولة إنقاذ غيره، ليرحل جسده، ويبقى فعله خالدًا في قلوب كل من شاهد أو سمع قصته.

اسم لن يمر عابرًا

أضاف أن لم يكن سامح يبحث عن بطولة، ولم ينتظر شكرًا أو ثناءً، لكنه جسّد بالفعل الصادق معنى الرجولة الحقيقي. رحل في لحظة، لكنه ترك خلفه حكاية ستُروى طويلًا، ودليلًا حيًا على أن الشهامة لا تزال تنبض في قلوب أبناء هذا الوطن.

سيظل اسم سامح سعد تركي شاهدًا على التضحية، ورمزًا للإنسانية الخالصة التي لا تعرف حسابات الربح والخسارة، بل تعرف فقط واجبًا لا يقبل التردد.

وداع يليق ببطل

وأكد أحد أصدقاء الراحل، بقلب يعتصره الألم: “لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى”، مشيرًا إلى أن الأستاذ سامح سعد منصور تركي توفي اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025. ومن المقرر تشييع جنازته والصلاة عليه في تمام الساعة الثامنة من مسجد المقابر بالعجزية، إلى مقابر العجزية.


 

رحم الله الشهيد سامح سعد تركي، وجعل ما قدّمه في ميزان حسناته، وربط على قلوب أهله ومحبيه، وألهمهم الصبر والسلوان. خالص العزاء والمواساة لأهالي قرية العزيزيـــة، ولجميع من فقدوا أحبة في هذا الحادث الأليم. ستبقى المأساة جرحًا مفتوحًا، لكن ستبقى أيضًا قصة سامح نورًا يذكّرنا بأن الإنسانية ما زالت حية، وأن البطولة الحقيقية تُولد في لحظات الخطر.

ميكروباص الترعة الإسعاف الحادث الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

ترشيحاتنا

نتنياهو وترامب

نتنياهو: إسرائيل محظوظة جدًا بوجود ترامب على رأس الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تتعهد بملياري دولار لمساعدات الأمم المتحدة وسط تخفيضات حادة

الولايات المتحدة تتعهد بملياري دولار لمساعدات الأمم المتحدة وسط تخفيضات حادة

محافظ المركزي النمساوي يدعو بلاده للموافقة على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع "ميركوسور"

محافظ المركزي النمساوي يدعو بلاده للموافقة على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع "ميركوسور"

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد