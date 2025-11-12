قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي: نحن في مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية
التعليم العالي: نستهدف 5.6 مليون طالب في الجامعات المصرية بحلول 2030
موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات
وليد صلاح عبد اللطيف: تجربة جون إدوارد غير ناجحة
محلل سياسي: نتنياهو يحول نفوذه إلى درع قانوني يجمد محاكماته
13 فتاة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
وزارة العمل تعلن عن 185 فرصة عمل بمحافظة السويس| التخصصات وشروط التقديم
شركة صينية كبرى تستثمر في القطن المصري.. إنشاء خطوط إنتاج لمفروشات 100% قطن مصري
لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن احتمالية عودة ميسي
الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ96 مليون جنيه بالإسماعيلية
الاتحاد الأوروبي يطلق استخباراته لمواجهة مسيرات روسيا
رياضة

لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن احتمالية عودة ميسي

علق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على احتمالية عودة ليونيل ميسي إلى صفوف البلوجرانا.

وقال لابورتا في تصريح أبرزه فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "عودة ليو ميسي على سبيل الإعارة؟ إنه سيناريو غير واقعي، يجب أن نحترم فريقنا الحالي".

تفاصيل زيارة ميسي السرية لبرشلونة 
 

وكان ميسي الجميع فاجأ الجميع بنشر صور له عبر حسابه على إنستجرام من داخل أرض ملعب كامب نو، للإطلاع على على سير أعمال تجديد ملعب برشلونة.

وقام ليونيل ميسي، بزيارة مفاجئة لملعب كامب نو في برشلونة دون إخطار النادي أو طلب إذن مسبق، حيث تمت الزيارة في منتصف الليل خلال رحلته إلى برشلونة قبل انتقاله إلى أليكانتي للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني.

وأكد نادي برشلونة ، لاحقًا أن ميسي طلب الإذن من موظفي الأمن وتمت الموافقة على زيارته، معبرًا عن ترحيبه بعودته بعبارة "ستكون دائماً مرحباً بك في منزلك، ليو".

وأرفق لاعب برشلونة السابق الصور مع تعليق مؤثر: "ليلة أمس عدت إلى مكان أفتقده بروحي، المكان الذي كنت فيه سعيدًا جدًا، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة بأنني أسعد شخص في العالم".

وأضاف: "أتمنى أن أعود يوماً ما، وليس فقط لأقول وداعاً كلاعب، لأنني لم أحصل على ذلك أبداً".
 

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

مجلس النواب

بعد انتهاء المرحلة الأولى.. شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب

بطاقة الرقم القومي

50 جنيها وتصل إلى الحبس.. عقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

