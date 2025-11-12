لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن احتمالية عودة ميسي

علق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على احتمالية عودة ليونيل ميسي إلى صفوف البلوجرانا.

وقال لابورتا في تصريح أبرزه فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "عودة ليو ميسي على سبيل الإعارة؟ إنه سيناريو غير واقعي، يجب أن نحترم فريقنا الحالي".

تفاصيل زيارة ميسي السرية لبرشلونة



وكان ميسي الجميع فاجأ الجميع بنشر صور له عبر حسابه على إنستجرام من داخل أرض ملعب كامب نو، للإطلاع على على سير أعمال تجديد ملعب برشلونة.

وقام ليونيل ميسي، بزيارة مفاجئة لملعب كامب نو في برشلونة دون إخطار النادي أو طلب إذن مسبق، حيث تمت الزيارة في منتصف الليل خلال رحلته إلى برشلونة قبل انتقاله إلى أليكانتي للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني.

وأكد نادي برشلونة ، لاحقًا أن ميسي طلب الإذن من موظفي الأمن وتمت الموافقة على زيارته، معبرًا عن ترحيبه بعودته بعبارة "ستكون دائماً مرحباً بك في منزلك، ليو".

وأرفق لاعب برشلونة السابق الصور مع تعليق مؤثر: "ليلة أمس عدت إلى مكان أفتقده بروحي، المكان الذي كنت فيه سعيدًا جدًا، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة بأنني أسعد شخص في العالم".

وأضاف: "أتمنى أن أعود يوماً ما، وليس فقط لأقول وداعاً كلاعب، لأنني لم أحصل على ذلك أبداً".

