الأهلي السعودي يشكو جماهير الاتحاد بسبب بنر «العار»

أكد تقرير صحفي، أن نادي الأهلي السعودي تقدم بشكوى ضد جماهير الاتحاد، بسبب البنر المسيء الذي رفعته جماهير العميد في ديربي جدة.

وكانت جماهير الاتحاد رفعت بنر مكتب عليه: “بجميع لغات العالم.. عار الهبوط لن يحمى”.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن الأهلي توجه بخطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن البنر المسئ من جماهير الاتحاد، وطلب بضرورة توقيع عقوبة، خاصة وأنه لامبرر لمثل هذه الأمور".



وأضافت ان الساعات الأخيرة غضب كبير من جانب إدارة الأهلي، وذلك بسبب البنر المسئ خلال مباراة الفريقين في ديربي جدة، والتي أقيمت على ملعب الإنماء، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتفوق الأهلي على الاتحاد بهدف نظيف، أحرزه النجم الجزائري رياض محرز، بعد عرضية من جانب فرانك كيسي، قابلها بتصويبة داخل شباك بريدج رايكوفيتش.