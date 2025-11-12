ميدو يكشف دور فيريرا في أزمة تمرد لاعبي الزمالك

كشف أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، دور يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للفارس الأبيض، في أزمة تمرد بعض لاعبي الفريق في وقت سابق.



وأضاف ميدو، خلال برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار، أن فيريرا ساعد بعض اللاعبين على اتخاذ موقف بعدم النزول إلى أرض الملعب احتجاجًا على المستحقات المالية المتأخرة.



وتابع ميدو:"فيريرا ساعد اللاعبين على التمرد، قبل أن يتدخل أحد نجوم الفريق ويوقف هذا التصرف، حيث قال لهم: الكلام ده مينفعش في نادي الزمالك."



وأشار إلى أن ما حدث أمر مؤسف، مؤكدًا أن نادي الزمالك يعتبر كبيرًا ويجب ألا يسمح بمثل هذه التصرفات إلا في إطار قرارات المدرب أو اللاعب نفسه.