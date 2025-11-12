قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
صور تكشف تدمير إسرائيل مبانٍ داخل "الخط الأصفر" بعد الهدنة
نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بدمياط
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا
الهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظات
أبو مازن: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقاً جديدة لسلام عادل
تعرف على موعد عرض فيلم الشكوي 713317 بالقاهرة السينمائي
لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يكشف دور فيريرا في أزمة تمرد لاعبي الزمالك

ميدو
ميدو
منار نور

كشف أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، دور يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للفارس الأبيض، في أزمة تمرد بعض لاعبي الفريق في وقت سابق.


وأضاف ميدو، خلال برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار، أن فيريرا ساعد بعض اللاعبين على اتخاذ موقف بعدم النزول إلى أرض الملعب احتجاجًا على المستحقات المالية المتأخرة.


وتابع ميدو:"فيريرا ساعد اللاعبين على التمرد، قبل أن يتدخل أحد نجوم الفريق ويوقف هذا التصرف، حيث قال لهم: الكلام ده مينفعش في نادي الزمالك."


وأشار إلى أن ما حدث أمر مؤسف، مؤكدًا أن نادي الزمالك يعتبر كبيرًا ويجب ألا يسمح بمثل هذه التصرفات إلا في إطار قرارات المدرب أو اللاعب نفسه.

الزمالك ميدو فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشورى مسار حضاري وهو سر تفرد الأمة الإسلامية وقوتها بين الأمم

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: فضيلة الإمام الأكبر يتابع بنفسه شئون الطلاب الوافدين ويدعمهم

الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

خلال تخريج دفعة جديدة..نهلة الصعيدي: الوافدون سفراء الأزهر وجسور للتواصل بين الشعوب

بالصور

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد