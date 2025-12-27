قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تطلق نصائح عاجلة بشأن طقس الأحد
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الصحافة الوطنية شريك أصيل في مسيرة التنمية وبناء الوعي

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الأهرام بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أقيمت بمقر المؤسسة بعنوان "رحلة تنوير.. ذاكرة الأمة".

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب المهندس محمد شيمي عن سعادته واعتزازه بالتواجد في هذا الصرح الوطني العريق، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام لم تكن يومًا مجرد صحيفة، بل كانت وما زالت ضميرًا حيًا للوطن، وشاهدًا أمينًا على تاريخه وتحولاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنبرًا للتنوير والفكر المستنير، وصوتًا معبرًا عن قضايا الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن أرشيف الأهرام بما يضمه من أعداد نادرة ووثائق ومقتنيات فنية يمثل ذاكرة وطن موثقة بالكلمة الصادقة والرؤية الواعية، لافتًا إلى أن الصحافة الوطنية لعبت دورًا محوريًا في صناعة الوعي، والدفاع عن المهنية، وترسيخ مبدأ أن الكلمة مسؤولية وطنية قبل أن تكون مهنة.

 نشر الوعي المجتمعي

وأكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام تؤمن إيمانًا راسخًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الصحافة الوطنية والإعلام المسؤول في نشر الوعي المجتمعي، وتوضيح الحقائق للرأي العام، وتقديم المعلومات الدقيقة في إطار مهني يعزز الثقة ويخدم الصالح العام، موضحا أن الصحافة الواعية شريك أصيل في مسيرة التنمية الشاملة، وجسر للتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، تسهم في شرح السياسات، وإبراز الجهود، ومواجهة الشائعات، وتشكيل رأي عام مستنير قائم على المعرفة والفهم الصحيح.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار  رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى جانب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، و ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، ونخبة من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين.

وأضاف المهندس محمد شيمي، خلال كلمته، أن الاحتفال بتاريخ الأهرام العريق لا يقتصر على استحضار الماضي، بل يمثل انطلاقة نحو المستقبل، في ظل التحديات المتزايدة والتحولات الرقمية المتسارعة، التي تتطلب إعلامًا وطنيًا مهنيًا قادرًا على مواكبة العصر، وحماية الهوية، والحفاظ على ثقة القارئ، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والمصداقية. وثمّن وزير قطاع الأعمال العام الجهود التي يبذلها القائمون على مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، للحفاظ على هذا الكيان التاريخي وتطويره، مع الالتزام بقيمه المهنية الراسخة ورسالة التنوير التي حملها عبر أجيال متعاقبة.

وفي ختام كلمته، وجه المهندس محمد شيمي التحية والتقدير إلى جميع من أسهموا في مسيرة الأهرام على مدار 150 عامًا من روادها ورموزها وصحفييها والعاملين بها، مؤكدًا أن الأهرام ستظل منارة للفكر، وصوتًا للوطن، ودرعًا للحقيقة، ومتمنيًا دوام التقدم والازدهار لمصر وللصحافة الوطنية.

