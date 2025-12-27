قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الوطنية للانتخابات: تلقينا 31 شكوى عبر الخط الساخن بشأن التصويت بـ19 دائرة ملغاة

المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

أكد القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة العمليات تلقت الشكاوى عبر الخط الساخن ومن الأحزاب وصل إلى 31 شكوى عبر الخط الساخن منها 10 شكاوى رشاوى خلال جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بأمر الهيئة الوطنية، بانتخابات مجلس النواب 2025، في يومها الأول. 

وتم التواصل مع الجهات الأمنية المعنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع تلك الشكاوى موجها الشكر إلى وزارة الداخلية للتفاعل السريع مع تلك الشكاوى و9 شكاوى توجيه ناخبين وتم توجيه رؤساء اللجان العامة للتأكد من تلك الشكاوى وتبين عدم صحتها وعدم توجيه الناخبين داخل مقرات اللجان الفرعية و7 شكاوى بعدم السماح لمندوبى المرشحين بالدخول موضحا الفرق بين المندوب والوكيل، فالمندوب هو من مقيد بقاعدة بيامات الناخبين بتلك اللجنة التي يحضر بها أما الوكيل ليس بشرط أن يكون مقيد بتلك اللجنة ولكنه لايحضر عملية الاقتراع ويقتصر دوره على حضور الفرز، و3 شكاوى ازدحام وتكدس وتم التعامل معها من خلال الاتصال برؤساء اللجان الفرعية وتيسير الأمور لكافة الناخبين وشكوتين اثنين بشأن العملية الانتخابية داخل اللجان بعدم مساعدة الناخبين وتم التعامل بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية والتيسير على الناخبين.

وأوضح بنداري، أن نسبة الشكاوى الـ31 موزعة كالتالي بين المحافظات، 16 شكوى في محافظة سوهاج و12 شكوى في محافظة قنا وشكوتين في محافظة الفيوم وشكوى في محافظة الإسكندرية، وأن الفئات العمرية التي تقدمت بالشكوى، من 18 سنة حتى 30 سنة تقدموا بـ7 شكاوى ومن 31 سنة حتى 40 سنة 14 شكوى، ومن 41 سنة حتى 50 سنة، 6 شكاوى، ومن 51 سنة حتى 60 سنة شكوى واحدة، من 61 سنة حتى 70 سنة، 3 شكاوى، عدد الذكور 29 شكوى وشكوتين من الاناث.

انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب الوطنية للانتخابات

