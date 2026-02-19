هل يجوز للمريض المزمن الإفطار في رمضان والتصدق عن الأيام؟

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وليد من القاهرة، يقول فيه: «أنا مريض قلب، هل يجوز لي الإفطار في رمضان؟ وإذا أفطرت، هل يجب عليّ إطعام أو كفارة عن كل يوم؟ وما الذي يجب عليّ فعله؟».

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن المريض يُقسم إلى نوعين: المريض بمرض عارض والمريض بمرض مزمن. المريض بمرض عارض هو من يصاب بمرض مؤقت يمكن أن يشفى منه، وفي هذه الحالة يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها بعد الشفاء، ولا يجوز دفع فدية مالية عنها، لأن القضاء هو ما يلزم دينياً.

أما المريض بمرض مزمن، أي الذي يستمر معه المرض إلى نهاية حياته ولا يسمح له الطبيب بالصيام خوفاً على صحته، فيجوز له الإفطار، ويلزمه إطعام مسكين عن كل يوم يفطره، سواء كان هذا الإطعام وجبات طعام أو مبالغ مالية تُعطى للفقراء، مع تحديد الحد الأدنى للفدية وهو 30 جنيه عن كل يوم.

ويمكن إخراج الفدية منذ بداية رمضان أو جمعها على فترات أسبوعية أو حسب القدرة المالية للمريض.

وأكد أمين الفتوى أن المريض الذي يفطر يظل له الأجر الكامل، كما ورد في حديث النبي ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يقوم به صحيحاً مقيماً»، أي أن الثواب لا يضيع على من يلتزم بالإفطار بسبب المرض أو السفر.