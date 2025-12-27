أحدها غير صحيحة.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 5 شكاوى من 3 أحزاب وتم حلها

أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات تلقت 3 شكاوى من “حزب الجبهة الوطنية”.

وأوضح أن الشكوى الأولى تمثلت في “منع دخول مندوبين للمرشحين باللجنة 43 أخميم بسوهاج”، وتم التواصل من رئيس اللجنة الفرعية، والسماح لهم بالدخول، والشكوى الثانية تملثت في “وجود غلق بذات الدائرة”، وتم التأكد من عدم صحتها واستمرار التصويت بها.

وأشار إلى أن الشكوى الثالثة تضمنت وجود كثافات تصويتية في اللجنة 23 بمؤسسة الصوامعة شرق سوهاج، وتم التعامل معها بتسيير دخول الناخبين بتلك اللجنة.

ونوه بأن غرفة العمليات تلقت شكوى أيضا من “حزب حماة وطن”، بشأن اللجنة 39 فرشوط، ومقرها مركز أبو تشت، “متضررا من غلق اللجنة”، وتم التواصل مع رئيس اللجنة الفرعية، والسماح لكل الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب من الإدلاء بأصواتهم وعدم مغادرة أو غلق اللجنة.

ولفت إلى تلقيهم شكوى من "حزب الوعي" بوجود حشد وتصويت جماعي في اللجنة 49 بمدرسة كفور النيل الإعدادية، وتم التواصل مع رئيس لجنة المتابعة واللجنة العامة، وجرى التواصل مع رئيس اللجنة الفرعية وإزالة أسباب الشكوى.