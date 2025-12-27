خاص.. تطورات أرض الزمالك في أكتوبر

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ،عن أخر تطورات أرض أكتوبر .

وتردد أنباء فى الأيام الماضية أن نادي الزمالك وافق علي حصول أرض بديلة فى منطقة أكتوبر.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ،لم يتم العرض علينا حتى الأن كأرض بديلة وننتظر جلسة خاصة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الأيام المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة غداً فى كأس مصر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على بلدية المحلة في مواجهة مرتقبة تجمعهما في الثانية والنصف ظهر غد، الأحد، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.