قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال
كأس مصر | طلائع الجيش يتأهل لدور الثمانية على حساب كهرباء الإسماعيلية
مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصومال دولة عربية إفريقية ذات سيادة لا يجوز المساس بأحد أقاليمها
أحمد موسى: أمن الصومال من أمننا وأي مخاطر تهددها تهدد مصر والسعودية وكل الدول العربية
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس مصر | طلائع الجيش يتأهل لدور الثمانية على حساب كهرباء الإسماعيلية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح فريق طلائع الجيش في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح لانتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعتهما في مباريات دور الستة عشر بـ بطولة كأس مصر.

جاء هدف طلائع الجيش عن طريق محمد عاطف في الدقيقة 30 من رأسية مميزة، وسجل هدف كهرباء الإسماعيلية عبد الله عبد الرحمن في الدقيقة 89.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية، وبعد ذلك لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح طلائع الجيش.

تأهل طلائع الجيش

وتأهل فريق طلائع الجيش لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على نظيره السكة الحديد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

أحرز محمد عاطف وإسماعيل أوجورو ثنائية طلائع الجيش ضد السكة الحديد في الدقيقتين 18 و64 من زمن المباراة.

كان كهرباء الإسماعيلية، قد أطاح بالاتحاد السكندري من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بهدف دون مقابل في المباراة  التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية.

فريق طلائع الجيش بطولة كأس مصر كأس مصر فريق كهرباء الإسماعيلية كهرباء الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 للمستهلك في الأسواق

جواز سفر أطفال

يتولاها ولي الأمر.. شروط وخطوات استخراج « جواز سفر» للأطفال

سمية الألفي

تحملت في صمت.. رحيل سمية الألفي إحدى ايقونات الفن بعد هزيمتها للسرطان

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

فيديو

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد