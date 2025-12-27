كأس مصر | طلائع الجيش يتأهل لدور الثمانية على حساب كهرباء الإسماعيلية

نجح فريق طلائع الجيش في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح لانتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعتهما في مباريات دور الستة عشر بـ بطولة كأس مصر.

جاء هدف طلائع الجيش عن طريق محمد عاطف في الدقيقة 30 من رأسية مميزة، وسجل هدف كهرباء الإسماعيلية عبد الله عبد الرحمن في الدقيقة 89.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية، وبعد ذلك لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح طلائع الجيش.

تأهل طلائع الجيش

وتأهل فريق طلائع الجيش لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على نظيره السكة الحديد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

أحرز محمد عاطف وإسماعيل أوجورو ثنائية طلائع الجيش ضد السكة الحديد في الدقيقتين 18 و64 من زمن المباراة.

كان كهرباء الإسماعيلية، قد أطاح بالاتحاد السكندري من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية.