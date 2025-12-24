قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
رياضة

التعادل السلبي يسيطر على لقاء المقاولون العرب وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر

المقاولن العرب
المقاولن العرب

حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لمسابقة كأس عاصمة مصر. 

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي وإنبي وغزل المحلة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسيراميكا.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد فوزي.

 الدفاع.. أمير عابد – جوزيف أوشايا – إسلام عبد اللاه – محمد حامد.

 الوسط.. عبد الرحمن سمانة – إسلام جابر – مصطفى جمال وعمر الوحش.

 الهجوم.. جواكيم أوجيرا –  - محمد سالم.

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى ..محمد مجدى.

خط الدفاع .. زولا ، أحمد علاء ، محمد فتح الله "كماتشو" ، الجابرى.

خط الوسط ..محمد عاطف ، أحمد حمدى ، المدانحة ، الخواجة.

الهجوم ..رجب عمران ، كريم طارق. 

المقاولون العرب طلائع الجيش ستاد الجبل الأخضر كأس عاصمة مصر الجولة الثالثة

