التعادل السلبي يسيطر على لقاء المقاولون العرب وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر

حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لمسابقة كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي وإنبي وغزل المحلة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسيراميكا.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد فوزي.

الدفاع.. أمير عابد – جوزيف أوشايا – إسلام عبد اللاه – محمد حامد.

الوسط.. عبد الرحمن سمانة – إسلام جابر – مصطفى جمال وعمر الوحش.

الهجوم.. جواكيم أوجيرا – - محمد سالم.

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى ..محمد مجدى.

خط الدفاع .. زولا ، أحمد علاء ، محمد فتح الله "كماتشو" ، الجابرى.

خط الوسط ..محمد عاطف ، أحمد حمدى ، المدانحة ، الخواجة.

الهجوم ..رجب عمران ، كريم طارق.