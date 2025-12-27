قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد خروجه من المستشفى.. أول ظهور لـ محمود حميدة في العرض الخاص لفيلم الملحد

النجم محمود حميدة
النجم محمود حميدة
أوركيد سامي

شهد العرض الخاص لفيلم «الملحد»، الذي يقام حاليا في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، حضور النجم محمود حميدة

وجاء العرض الخاص وسط اهتمام إعلامي ملحوظ، بحضور عدد من صُنّاع العمل والمهتمين بالسينما، في انتظار طرح الفيلم رسميًا بدور العرض خلال الفترة المقبلة.


ويُعد فيلم «الملحد» من الأعمال السينمائية التي أثارت جدلًا قبل عرضها، نظرًا لطبيعة موضوعه، ما زاد من اهتمام الجمهور والمتابعين بالعرض الخاص وردود الفعل الأولية عليه.

قصة وأبطال فيلم الملحد 


يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير هذا الانتشار على المجتمع.

محمود حميدة فيلم الملحد

