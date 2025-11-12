كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق موقف الزمالك من التعاقد مع مدرب أجنبي.

وكتب أحمد حسن :إدارة الكرة بالزمالك ترفض مدربين أجانب على غرار يانيك فيريرا بسبب صعوبة الموقف الحالي لفريق الكرة.

استقر مسؤولو نادي الزمالك على مخاطبة رابطة الأندية لطلب تأجيل مباراة سموحة المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراتي زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا ستكون شاقة قبل مواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" أخطر مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على إستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.