الزمالك: موقفنا سليم وأرض أكتوبر هترجع بنسبة 100%

أعرب كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن طبيعة التأجيل في قرار أرض أكتوبر التي تخص نادي الزمالك.

وقال كمال شعيب في تصريحات خاصة لأوضة اللبس:" التأجيل أمر طبيعي والمحكمة حددت أقرب موعد للجلسة لحسم أمر أزمة أرض أكتوبر للزمالك".

وواصل:" أرض أكتوبر هترجع ولدينا يقين كامل أن حق الزمالك هيرجع ولم نخطئ ونحن أصحاب قضية عادلة".

وأردف:" قرار سحب الأرض هو خاطئ، وقدمنا 15 حافظة مستندات تثبت صحة موقفنا في هذه الأرض، ولدينا أولويات ورجوع الأرض هي أساس قضيتنا".

وأتم:" بطمن جماهير الزمالك بنسبة 100% الأرض هترجع للنادي لإن موقفنا قانوني".

وأعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن حزنه الشديد من تأجيل النطق في الحكم عن أرض أكتوبر.

وقال ميدو:" كنت أتمنى أن يكون هناك تحرك سريع في حل أزمة أرض أكتوبر خاصة أن الفريق يمر بظروف صعبة".

وواصل:" الزمالك نادي ملك للدولة وانا لا أفهم ما الذي يحدث في أرض أكتوبر؟ إحنا مش فاهمين حاجة".

وأردف:" هناك موضوعات لا يجب أن يتم تأجيلها ومن الضروري حسمها في أسرع وقت، هل موضوع أرض الزمالك يتأجل؟".