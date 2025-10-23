قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تصريحات أرض أكتوبر.. الزمالك يشكو أسامة حسني للمجلس الأعلى للإعلام

كشف أحمد حسام “ميدو” أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر التقدم بشكوى رسمية ضد لاعب الأهلي السابق أسامة حسني أمام المجلس الأعلى للإعلام، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها بشأن النادي.

وأوضح ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، أن تصريحات أسامة حسني، التي ادعى فيها أنّ الزمالك باع جزءًا من أرض في مدينة 6 أكتوبر دون الحصول على الموافقات اللازمة، وأنه يجب إحالة مجلس إدارة النادي للنيابة العامة مثلما حدث مع الإسماعيلي، هي معلومات غير صحيحة تمامًا.

وأشار ميدو إلى أن إدارة النادي تعتبر تلك التصريحات مسيئة وتحتوي على ادعاءات باطلة، ما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق الزمالك والرد على أي محاولة للتشويه أو نشر معلومات مغلوطة تخصه.

