ميرز: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرز، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تعادل تلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي.

وأوضح المستشار الألماني -خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين- أن هذا الاتفاق يُعد خطوة جوهرية وغير مسبوقة، مؤكدًا أن الأوروبيين والأمريكيين أبدوا استعدادًا مشتركًا لتوفير ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا.

وأكد أن الرئيس الأوكراني أشار بشكل مباشر إلى المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، ما يعني أن الضمانات المطروحة تماثل تلك التي يتمتع بها أعضاء الحلف، لافتًا إلى أن الجانب الأمريكي قدّم التزامات سياسية وقانونية في هذا الإطار.

