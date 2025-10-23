قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
انفرد الإعلامي أحمد حسام “ميدو” في برنامجه «أوضة اللبس» على قناة النهار بمستندات رسمية قال إنها تثبت قانونية موقف نادي الزمالك في ملف بيع جزء من أرضه بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح ميدو أن هذه المستندات تتضمن موافقة صريحة من وزارة الإسكان بتاريخ 25 فبراير 2025، إضافة إلى موافقة رسمية من جهاز مدينة 6 أكتوبر على الإجراءات المتبعة بشأن بيع جزء من الأرض.

وأكد ميدو أن هذه الوثائق تدحض الاتهامات التي وجهت للنادي في الفترة الأخيرة من أسامة حسني، بشأن عدم حصوله على الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أن الزمالك التزم بالقانون بشكل كامل في هذا الملف.

وشدد ميدو على أن إطلاق اتهامات بلا أدلة ضد نادٍ بحجم الزمالك أمر غير مقبول، وأن ما عرضه من مستندات يثبت سلامة الموقف القانوني للإدارة الحالية.

