ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر

انفرد الإعلامي أحمد حسام “ميدو” في برنامجه «أوضة اللبس» على قناة النهار بمستندات رسمية قال إنها تثبت قانونية موقف نادي الزمالك في ملف بيع جزء من أرضه بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح ميدو أن هذه المستندات تتضمن موافقة صريحة من وزارة الإسكان بتاريخ 25 فبراير 2025، إضافة إلى موافقة رسمية من جهاز مدينة 6 أكتوبر على الإجراءات المتبعة بشأن بيع جزء من الأرض.

وأكد ميدو أن هذه الوثائق تدحض الاتهامات التي وجهت للنادي في الفترة الأخيرة من أسامة حسني، بشأن عدم حصوله على الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أن الزمالك التزم بالقانون بشكل كامل في هذا الملف.

وشدد ميدو على أن إطلاق اتهامات بلا أدلة ضد نادٍ بحجم الزمالك أمر غير مقبول، وأن ما عرضه من مستندات يثبت سلامة الموقف القانوني للإدارة الحالية.