قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بريت بطرس غالي: «همسات فجر جديد» عودة صادقة من القلب إلى الجذور

الفنانة التشكيلية العالمية بريت بطرس غالي
الفنانة التشكيلية العالمية بريت بطرس غالي
جمال عاشور

كشفت الفنانة التشكيلية العالمية بريت بطرس غالي، أن معرضها الفني المعنون بـ«همسات فجر جديد»، والذي تم إفتتاح في جاليري بيكاسو بالزمالك، ليس مجرد حدث فني جديد، بل هو عودة صادقة إلى القلب وإلى الجذور، بعد عامين كاملين من الانشغال بالمعارض الدولية والتنقّل بين العواصم.

وأضافت أن العمل على المجموعة الفنية المعروضة في المعرض كان من داخل مصر - ومن أجل مصر- لافته إلى أنها تجربة عاطفية عميقة أعادت لها معانٍ كادت أن تفقدها وسط الزخم العالمي.

وأوضحت أن اللوحات في هذا المعرض تحمل امتناناً صادقاً وطاقة متجددة ومحبة خالصة لهذا البلد الذي لم يبخل عليها بالإلهام والجمال، مشيره إلى أنها حاولت في كل لوحة أن تُعيد ترجمة ما منحتها إياه مصر من مشاهد ومشاعر وحكايات تُروى باللون والضوء.

وكان قد شهد جاليري بيكاسو بالزمالك انطلاق معرض الفنانة العالمية بريت بطرس غالي المعنون بـ«همسات فجر جديد»، ويعدّ هذا المعرض أولى معارض الفنانة بعد غياب دام عامين، وتعرض فيه مجموعة من الأعمال التي تتجلّى فيها أشكال عضوية تستحضر النباتات والشعاب المرجانية والكائنات البحرية، بينما تتنفس الطبيعة من خلال حركة لونية مشرقة ومتجددة، وذلك بحضور أسرتها وأصدقائها وعدد من الفنانين والدبلوماسيين الذين شاركوا في الاحتفاء بهذا الحدث الفني المميز.

وتكشف هذه المجموعة الجديدة عن تحوّل ملحوظ في لغة بريت التشكيلية؛ حيث تتجه أعمالها نحو مزيد من الخفة والإشراق والتجدد الروحي، وتستلهم الفنانة إيقاعات الطبيعة من خلال ضربات فرشاة واسعة، وطبقات لونية نابضة بالحياة، وتكوينات نباتية مضيئة، ومع هذا التحوّل، تواصل بريت دفع حدود التجريد مع الحفاظ على العمق العاطفي الذي يميّز أعمالها.

يقدّم المعرض رحلة بصرية متنوّعة تشمل: أشكالاً عضوية مستوحاة من الحدائق والشعاب المرجانية وعوالم ما تحت الماء، مساحات لونية مشعّة تعبّر عن الطاقة والبعث واليقظة الداخلية، وأشكال كبيرة تنبض بالحركة والحياة، وتفيض بإحساس غني ومؤثر.

ويقول إبراهيم عبد الرحمن، مالك جاليري بيكاسو: «تُعدّ بريت واحدة من أبرز رموز الفن المعاصر في مصر، وقد أثبتت عبر عقود قدرتها الفريدة على تحويل الطبيعة والمشاعر والبعد الروحي إلى تكوينات لونية نابضة بالحياة. إن معرض ‹همسات فجر جديد› ليس محطة جديدة فحسب في مسيرتها، بل هو احتفاء حقيقي بإسهامها العميق في تشكيل المشهد الثقافي المصري وإثرائه».

على مدى أكثر من 40 عاماً كان جاليري بيكاسو حاضناً لأعمال بريت بطرس غالي، مقدِّماً إياها لجمهور واسع، وكان شريكاً أساسياً في الاحتفاء بمسيرتها الفنية منذ بداياتها في مصر وحتى اليوم.

على مدار 65 عاماً من الإبداع، عرضت بريت بطرس غالي أعمالها في متاحف ومؤسسات ثقافية ومعارض دولية مرموقة حول العالم. خلال العامين الماضيين قدّمت معارض فردية بارزة في لندن وبرلين جذبت اهتمام جامعي الفن والنقاد والجمهور العالمي. ومؤخراً نالت الفنانة تقديراً باختيار خمسة أعمال ضخمة لها لعرضها في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر الماضي، وهو حدث عالمي حضره قادة وملوك وشخصيات رفيعة المستوى. كما تُزيّن أعمالها العديد من المنازل والقصور والسفارات والفنادق والمؤسسات المصرية.

رغم حضورها الدولي الواسع، تظل تجربة بريت الفنية متجذّرة في مصر- الوطن الذي صاغ رؤيتها وألهم لغتها البصرية على مدار أكثر من ستة عقود، وما زال يشكّل نقطة ارتكاز في مسارها الإبداعي.

الفنانة التشكيلية العالمية بريت بطرس غالي همسات فجر جديد جاليري بيكاسو بالزمالك عودة صادقة إلى القلب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

مبادرة شارك ونظف بالإسكندرية

انطلاق مبادرة شارك ونظف بالإسكندرية ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع

وزير النقل ومحافظ المنيا

محافظ المنيا: تخصيص أرض أمام محطة القطار السريع لإنشاء مجمع خدمات لوجستية

البطولة

ابنة كفر الشيخ تحصد برونزية بطولة الجمهورية لتنس الطاولة .. صور

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد