قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى واعتقال 21 فلسطينيا من الضفة
مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك
مادة كيميائية.. إصابة 16 عاملًا باختناق داخل مصنع ملابس جاهزة بالإسماعيلية
الخارجية الصينية: التعايش السلمي الخيار الصحيح للعلاقات بين بكين وواشنطن
كاف يكشف التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
منال عوض: انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق 2025

جهازي سامسونج جالاكسي تاب S11 وS11 ألترا
جهازي سامسونج جالاكسي تاب S11 وS11 ألترا
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي   يمكنك التفكير في شراء أجهزة سامسونج جالاكسي تاب S11 وS11 ألترا  اللوحية إليك ميزات كلا منهما

يميل المشترون الذين يريدون جهازًا قويًا خفيف الوزن وبأسعار معقولة بشكل طبيعي إلى جهاز S11، بينما يفكر المحترفون والمبدعون ومتعددو المهام في شراء جهاز ألترا لمزاياه 
يتشارك كلا الجهازين اللوحيين في تصميم يأتي بهيكل من الألومنيوم، وتصنيف IP68، وتصميم نحيف، إلا أن جهاز Ultra يبدو أكثر تميزًا بفضل حجمه الضخم وإطاره الأرق بسمك 5.1 مم. 

ميزات جهاز S11  اللوحي

يعد جهاز S11  اللوحي أخف وزنا في الحمل، بينما يُناسب جهاز Ultra أجهزة الكمبيوتر المحمولة نظرًا لمساحته الأكبر.

 أجهزة سامسونج جالاكسي تاب

مواصفات جهاز  S11 ألترا اللوحي

على الجانب الآخر  يأتي الجهاز اللوحي S11 ألترا بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 14.6 بوصة فهي توفر مساحة أكثر غامرة للأفلام والفنون وتعدد المهام. على الرغم من أن كلاهما يستخدم نفس ذروة السطوع ودعم HDR10+، إلا أن حجم Ultra يمنحه أفضلية واضحة 

أما شاشة جهاز S11 اللوحي فهو يأتي بمقاس 11 بوصة أكثر وضوحًا بكثافة بكسل أعلى، إلا أن جهاز Ultra يوفر تجربة سينمائية أكثر ملاءمة لمحطات العمل التي تحتاج إلى فتح أكثر من نافذه.

يُعد جهاز S11 عمليًا وصغير الحجم، لكن جهاز Ultra يتميز بشاشة فائقة للوسائط المتعددة ومحطات العمل، مما يجعله الخيار الأقوى للمبدعين والمصممين والمستخدمين المحترفين.

جهاز لوحي أجهزة سامسونج أجهزة سامسونج جالاكسي تاب جهاز Ultra أجهزة الكمبيوتر المحمولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

إيهاب فهمي

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

اسماء جلال وصبا مبارك

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد