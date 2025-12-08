قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق 2025

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي يمكنك التفكير في شراء أجهزة سامسونج جالاكسي تاب S11 وS11 ألترا اللوحية إليك ميزات كلا منهما

يميل المشترون الذين يريدون جهازًا قويًا خفيف الوزن وبأسعار معقولة بشكل طبيعي إلى جهاز S11، بينما يفكر المحترفون والمبدعون ومتعددو المهام في شراء جهاز ألترا لمزاياه

يتشارك كلا الجهازين اللوحيين في تصميم يأتي بهيكل من الألومنيوم، وتصنيف IP68، وتصميم نحيف، إلا أن جهاز Ultra يبدو أكثر تميزًا بفضل حجمه الضخم وإطاره الأرق بسمك 5.1 مم.

ميزات جهاز S11 اللوحي

يعد جهاز S11 اللوحي أخف وزنا في الحمل، بينما يُناسب جهاز Ultra أجهزة الكمبيوتر المحمولة نظرًا لمساحته الأكبر.

أجهزة سامسونج جالاكسي تاب

مواصفات جهاز S11 ألترا اللوحي

على الجانب الآخر يأتي الجهاز اللوحي S11 ألترا بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 14.6 بوصة فهي توفر مساحة أكثر غامرة للأفلام والفنون وتعدد المهام. على الرغم من أن كلاهما يستخدم نفس ذروة السطوع ودعم HDR10+، إلا أن حجم Ultra يمنحه أفضلية واضحة

أما شاشة جهاز S11 اللوحي فهو يأتي بمقاس 11 بوصة أكثر وضوحًا بكثافة بكسل أعلى، إلا أن جهاز Ultra يوفر تجربة سينمائية أكثر ملاءمة لمحطات العمل التي تحتاج إلى فتح أكثر من نافذه.

يُعد جهاز S11 عمليًا وصغير الحجم، لكن جهاز Ultra يتميز بشاشة فائقة للوسائط المتعددة ومحطات العمل، مما يجعله الخيار الأقوى للمبدعين والمصممين والمستخدمين المحترفين.