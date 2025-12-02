قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمواصفات احترافية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

جهاز لوحي
جهاز لوحي
لمياء الياسين

ستقوم شركة OnePlus بتحديث مجموعة أجهزتها اللوحية من الفئة الأساسية في 17 ديسمبر مع إطلاق جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي وبالمقارنة مع سابقتها، تم تأكيد أن الجهاز سيوفر دعم القلم والاتصال بشبكات الجيل الخامس.

مواصفات جهاز OnePlus Pad Go 2

ظهرت الآن قائمة جديدة على Geekbench للجهاز اللوحي OnePlus Pad Go 2 تسلط الضوء على قدرات الاتصال والأداء في الجهاز اللوحي.

يُدرج جهاز Pad Go 2 على منصة Geekbench تحت رقم الطراز OPD2504. وقد حقق 1065 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و3149 نقطة في اختبارات النواة المتعددة. والأهم من ذلك، أن المعالج الذي يُشغّل الجهاز اللوحي هو MediaTek Dimensity 7300.

هذا لا يؤكد فقط اتصال 5G، بل يُشير أيضًا إلى قفزة كبيرة في الأداء مقارنةً بجهاز Pad Go الأصلي، الذي يستخدم معالج Helio G99 من MediaTek.

يكشف المعيار أيضًا أن الجهاز سيحمل 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسيعمل على نظام التشغيل Android 16.

OnePlus Pad Go 2

وبشكل منفصل، أكدت OnePlus أن الجهاز اللوحي سيحتوي على شاشة 12.1 بوصة بدقة 2.9K (2800 × 1980) مع نسبة عرض إلى ارتفاع 7:5.. يمكن للشاشة الوصول إلى سطوع HBM يبلغ 900 شمعة وتدعم Dolby Vision.

إطلاق جهاز OnePlus Pad Go 2

علاوة على ذلك، يُقال إن القلم المتوافق يوفر 4096 مستوى من حساسية الضغط. سيتوفر الجهاز اللوحي بإصدار واحد بسعة 8 جيجابايت/256 جيجابايت، وباللونين الأسود الداكن والبنفسجي.

سيتم إطلاق جهاز OnePlus Pad Go 2 بالتزامن مع إطلاق OnePlus 15R في 17 ديسمبر. سيُقام الحدث في بنغالورو، وتفتح OnePlus أبوابها أيضًا للمعجبين هذه المرة وسيتم إطلاق الجهاز اللوحي أيضًا في أوروبا في نفس اليوم، جنبًا إلى جنب مع الهاتف وساعة OnePlus Watch Lite .

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

البشعة

محمد أبو بكر: البشعة كفر وخروج عن الملة.. والإفتاء تحسم الجدل

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

البلوجر سلطانجي والإكسلانس

أزمة البلوجرز سلطانجي والإكسلانس.. اتهامات بالبلبلة.. ودفاع يؤكد رسمية التحاليل وانتظار إخلاء السبيل

المستشار الراحل

مفاجأة في رحيل قاض الإسكندرية.. العزل الصوتي للغرفة منع سماع صوت الطلقة

طلاب جامعة طنطا

بمشاركة واسعة من كليات طب الأسنان المصرية.. طلاب أسنان طنطا يحصدون ٥ مراكز متقدمة في منافسات عالمية

بالصور

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في المدن والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

