بمواصفات احترافية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

ستقوم شركة OnePlus بتحديث مجموعة أجهزتها اللوحية من الفئة الأساسية في 17 ديسمبر مع إطلاق جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي وبالمقارنة مع سابقتها، تم تأكيد أن الجهاز سيوفر دعم القلم والاتصال بشبكات الجيل الخامس.

مواصفات جهاز OnePlus Pad Go 2

ظهرت الآن قائمة جديدة على Geekbench للجهاز اللوحي OnePlus Pad Go 2 تسلط الضوء على قدرات الاتصال والأداء في الجهاز اللوحي.

يُدرج جهاز Pad Go 2 على منصة Geekbench تحت رقم الطراز OPD2504. وقد حقق 1065 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و3149 نقطة في اختبارات النواة المتعددة. والأهم من ذلك، أن المعالج الذي يُشغّل الجهاز اللوحي هو MediaTek Dimensity 7300.

هذا لا يؤكد فقط اتصال 5G، بل يُشير أيضًا إلى قفزة كبيرة في الأداء مقارنةً بجهاز Pad Go الأصلي، الذي يستخدم معالج Helio G99 من MediaTek.

يكشف المعيار أيضًا أن الجهاز سيحمل 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسيعمل على نظام التشغيل Android 16.

OnePlus Pad Go 2

وبشكل منفصل، أكدت OnePlus أن الجهاز اللوحي سيحتوي على شاشة 12.1 بوصة بدقة 2.9K (2800 × 1980) مع نسبة عرض إلى ارتفاع 7:5.. يمكن للشاشة الوصول إلى سطوع HBM يبلغ 900 شمعة وتدعم Dolby Vision.

إطلاق جهاز OnePlus Pad Go 2

علاوة على ذلك، يُقال إن القلم المتوافق يوفر 4096 مستوى من حساسية الضغط. سيتوفر الجهاز اللوحي بإصدار واحد بسعة 8 جيجابايت/256 جيجابايت، وباللونين الأسود الداكن والبنفسجي.

سيتم إطلاق جهاز OnePlus Pad Go 2 بالتزامن مع إطلاق OnePlus 15R في 17 ديسمبر. سيُقام الحدث في بنغالورو، وتفتح OnePlus أبوابها أيضًا للمعجبين هذه المرة وسيتم إطلاق الجهاز اللوحي أيضًا في أوروبا في نفس اليوم، جنبًا إلى جنب مع الهاتف وساعة OnePlus Watch Lite .